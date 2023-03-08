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Yılmaz Morgül'ün canlı yayında zor anları! Hıçkıra Hıçkıra ağladı: Böyle bir acı yok!

Sanatçı Yılmaz Morgül, yeni yıla dakikalar kala annesi Fatma Morgül’ün ölüm haberiyle sarsılmıştı. 2. Sayfa programına konuk olan Yılmaz Morgül canlı yayında gözyaşları içinde annesinin ölüm haberini aldığı anı anlattı. Annesinin vefatıyla derin bir acı yaşadığını ifade eden Morgül, “Babamı ve ablamı da kaybetmiştim ama anne acısı gibi başka bir acı yaşamadım” dedi.

Annesinin vefatıyla zor günler geçiren usta sanatçı Yılmaz Morgül, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Yaşadığı zor süreçten bahseden Morgül, konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı.

"Çok acı çektim ama anne acısı gibi bir acı yaşamadım"

Yaşadığı ölüm acılarından bahseden sanatçı, "Annemsiz bir Kadınlar Günü'ndeyim. Berat Kandili'nde annem olmadığı için 24 saat ağladım. Ben babamı kaybettim, 40'ını okuturken ablamı kazada kaybettim. Sonra da 19 yaşındaki yeğenimi kaybettim. Çok üzüldüm, acı çektim ama annemin acısı gibi bir acı yaşamadım. İki psikologdan yardım alıyorum. 28 gün hastanede tedavi gördüm. Çok acı çok... Anne konusunda hassas biriydim. Kefeni sarılı annemi mezara indirdim ve onu oraya bıraktığım günden beri ben eski Yılmaz değilim. Güçlü olmaya çalışıyorum ama delirdim galiba diyorum. Bazen gülme bazen de ağlama krizleri geliyor. Kendi kendime anneni orada bırakıp evde nasıl yatabiliyorsun diyorum. Allah herkesin başından anne ve babasını eksik etmesin. Ben ailemi helalliğini almış bir insanım.

Gözyaşlarına boğuldu

Annesinin ölüm haberini sahneye çıkarken alan Morgül, sözlerine şöyle devam etti: " Müjdat Gezen, Nejat Uygur ve Levent Kırca 'Sanat öyle bir dünya ki annen, baban ölür ama sen çıkarsın sahnede şarkını söylersin, oyununu oynarsın.' Öyle şey olur mu diyordum. Yılbaşı sahnesine çıkmadan önce yeğenim arayarak 'anneannemin durumu iyi değil' dedi. O hastane çok yakın olmasına rağmen o yol benim için bitmedi. Annemi morga almışlardı. Çok fenayım çok. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Anneme sarıldım, öptüm. Böyle bir acı yok. Annem melekler gibiydi. Annecim ben seni nasıl bırakıp gideceğim dedim. Ne olur annenizi üzmeyin, her akşam arayıp sevdiğinizi söyleyin."

Konuşmakta güçlük çeken Morgül, gözyaşlarına hakim olamadı.

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