BIST 5.420
DOLAR 18,94
EURO 19,98
ALTIN 1.104,30
GÜNCEL

Bu ne biçim hoca böyle! 'Deprem olmadı da sanki atom bombası atıldı!'

KAHRAMANMARAŞ merkezli iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Yıkılan şehirlerden birisi de Malatya... Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, online derste Malatya'da olan öğrencisini “Bırak ya sanki atom bombası attılar” diye fırçalaması vicdanları yaraladı...

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri sonucunda 40 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti. On şehir büyük yıkıma uğradı. Üniversiteler, online eğitime geçirildi. Adı açıklanmayan Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi, online canlı ders sırasında öğrencisini fırçaladı. Öğretim görevlisi, öğrencisinin depremzede olduğunu bilmesine rağmen ısrarla röportaj istedi.

Cezaevinde kalıyoruz hocam...

Depremzede öğrenci "Hocam röportaj yapacak kimse yok, şehir yok zaten" sözlerine "Bırak ya sanki atom bombası attılar" şeklinde cevap verdi. Öğrenci, çaresiz bir şekilde "Hocam, kalacak yerimiz yok. Cezaevinde kalıyoruz" cevabını verince, öğretim üyesi bu defa adeta depremzede öğrenci ile dalga geçti ve şu ifadeleri kullandı: "Ne yaptın da cezaevine düştün?"

Sosyal medya tepki gösterdi, soruşturma açıldı

Sosyal medya kullanıcıları, öğretim görevlisine tepki gösterdi, Düzce Üniversitesi’nin soruşturma başlatmasını istedi. Düzce Üniversitesi, olaya ilişkin basın açıklaması yaptı:

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sigara yakmak isterken aracını patlattı
Sigara yakmak isterken aracını patlattı
Cem Küçük'ün o sözleri yeniden gündem oldu! "Hepimizi tutuklalar, Medyaya el konulur...!
Cem Küçük'ün o sözleri yeniden gündem oldu! "Hepimizi tutuklalar, Medyaya el konulur...!
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya 'erik dalı' oynadı: Sosyal medya yıkıldı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya 'erik dalı' oynadı: Sosyal medya yıkıldı
Cübbeli Ahmet Hoca, Kemal Kılıçdaroğlu'nu İran istedi, Saadet Partisi de İrancı! Cemaatine neden 'ebleh' dedi?
Cübbeli Ahmet Hoca, Kemal Kılıçdaroğlu'nu İran istedi, Saadet Partisi de İrancı! Cemaatine neden 'ebleh' dedi?
Direğe kafa atmasına ramak kaldı! Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yere kapaklandı: Futbol oynarken düşme anı
Direğe kafa atmasına ramak kaldı! Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yere kapaklandı: Futbol oynarken düşme anı
EYT'lilere çok sayıda ödeme imkanı! SGK Başuzmanı İsa Karakaş açıkladı
EYT'lilere çok sayıda ödeme imkanı! SGK Başuzmanı İsa Karakaş açıkladı
Davutoğlu'ndan Meral Akşener açıklaması! "Kriz faydalı oldu, öldürmeyen darbe güçlendirir"
Davutoğlu'ndan Meral Akşener açıklaması! "Kriz faydalı oldu, öldürmeyen darbe güçlendirir"
Alkollü sürücünün kullandığı araç takla attı: O anlar kamerada
Alkollü sürücünün kullandığı araç takla attı: O anlar kamerada
Minibüs terörü! Kadın kucağında çocukla açık kapıdan düştü, şoför hastaneye bırakmadan kaçtı
Minibüs terörü! Kadın kucağında çocukla açık kapıdan düştü, şoför hastaneye bırakmadan kaçtı
4 kişi öldü! İki helikopter havada çarpıştı kazayı tesadüfen yolcu kaydetti
4 kişi öldü! İki helikopter havada çarpıştı kazayı tesadüfen yolcu kaydetti
Kayseri'de deprem anı kamerada! 6 dakikada 3 kere sallandı: Dağdan dumanlar çıkmaya başladı!
Kayseri'de deprem anı kamerada! 6 dakikada 3 kere sallandı: Dağdan dumanlar çıkmaya başladı!
Depremde 14 yoğun bakım hastası ölüme terkedildi! Özel Defne Hastanesi'nden kan donduran görüntüler
Depremde 14 yoğun bakım hastası ölüme terkedildi! Özel Defne Hastanesi'nden kan donduran görüntüler