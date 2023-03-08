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Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya 'erik dalı' oynadı: Sosyal medya yıkıldı

Dün akşam ilk bölümüyle ekrana gelen Aile dizisi eğlenceli sahneleriyle sosyal medyanı gündemine oturdu. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın düğünde çiftetelli ve halay oyması izleyicilerden tam not aldı. İkilinin "Tavukları Pişirmişem" ve Erik Dalı şarkısındaki performansı da alkış topladı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın uzun bir aradan sonra ekrana döndüğü Aile dizisi dün akşam ilk bölümüyle Show TV'de yayınlandı. Haftalardır merakla beklenen dizinin ilk bölümünde bir düğüne katılan Serenay Sarıkaya'nın oynadığı Devin ile Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Aslan'ın gittikleri düğünde eğlendikleri anlar dikkat çekti.

Karşılıklı göbek attılar

Bir yakınlarının düğününe giden Devin ve Aslan, kendilerini müziğin ritmine kapılar oynadı. İkili önce çiftetelli sonra da halay çekti. Kendilerini durduramayan çift, "Tavukları Pişirmişem" şarkısında da karşılıklı göbek attı. Tatlıtuğ ve Sarıkaya'nın düğündeki görüntüleri ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve izleyicilerden tam not aldı.

Dizide ikilinin oynadığı sahneyi izleyen kullanıcılar "Serenay ve Kıvanç'ı böyle izleyeceğim aklıma gelmezdi" yorumunu yaptı.

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