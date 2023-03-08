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Kayseri'de dehşet anları kamerada! Kavga ettikleri şahsı 2 kattan aşağı attılar

KAYSERİ’nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre yabancı uyruklu 2 şahıs, kavga ettikleri bir kişiyi pencereden aşağı attı. 2. kattan beton zemine çakılan şahıs ağır yaralanırken, şahsın düştüğü görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Akçay Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 2. katında meydana gelen olayda, iddiaya göre henüz kimliği belirlenemeyen yabancı uyruklu 2 şahıs, kavga ettikleri yabancı uyruklu şahsı pencereden aşağı attı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde yaparken, sağlık ekipleri de 2. kattan düşen şahsı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Bu sırada binadan kaçan 2 şüpheliyi de vatandaşlar kovalamaca sonucu yakalayarak polis ekiplerine teslim etti.

Düşme anı kameralara anbean yansıdı
Öte yandan, yabancı uyruklu şahsın 3 katlı binanın 2. katından beton zemine çakıldığı görüntüler saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Hastanede tedavisi devam eden şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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