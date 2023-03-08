Meclis'te küfürlü kavga!

Meclis’te siyasi tansiyon yükseldi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘yalancı’ diyen CHP Milletvekili İlhami Aygun’a su fırlatıp, “Ya s.tir ol git ya!” diye bağırdı. Komisyon orman yasa teklifini görüşemedi.

Ormanları imara açan yasa teklifinin TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonundaki görüşmeleri ağır küfür, su fırlatma ve sert tartışmalara sahne oldu. Ortamın aşırı gerilmesi üzerine Komisyon Başkanı Yunus Kılıç, toplantılara 3 kez ara vermek zorunda kaldı.

CHP'li İlhami Özcan Aygun konuşurken AK Parti sıralarından, “CHP kentsel dönüşüme karşı çıktı” sözleriyle laf atılması üzerine, “Sizin genel başkanınız yalancı. CHP kentsel dönüşüme karşı dedi. Yalan söyledi. Biz hiç karşı olmadık” dedi.

AK Parti milletvekilleri, “Cumhurbaşkanımıza yalancı diyemezsin” diyerek tepki göstermesi üzerine Aygun, “Ama yalan söyledi. CHP kentsel dönüşüme karşı değil” dedi. AK Parti milletvekilleri yalancı sözünün geri alınmasını isterken, Aygun'a AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, 'terbiyesiz' diyerek su fırlattı.

Erdoğan'a söz söyletmem, s.ktir olun gidin

Özcan Aygun, "Haddini bileceksin, ben terbiyesiz değilim. Kime su atıyorsun. Ben bunu (kenevirden yapılmış tuğla) sana atarsam daha fena olur ama. Benim yaptığım terbiyesizlik değil. Ben terbiyesiz değilim. Senin yaptığın terbiyesizlik. Haddini bileceksin. Terbiyesizlik yapma” diye bağırdı.

İbrahim Halil Yıldız, “Ben Cumhurbaşkanımıza söz söyletmem Tamam mı! S.tir olun gidin” diyerek karşılık verdi. Aygun, “Sen kime küfrediyorsun ya, kime küfrediyorsun? Kime küfrediyor başkan bu ya!” diye tepki gösterdi.

Kayıtlara bakıp toplantıdan çıkar!

Gaytancıoğlu da, “Toplantıdan çıkar başkan, küfretti… kayıtlara bakıp toplantıdan çıkar. Bizde videosu var” dedi. Tartışmaların uzaması üzerine Başkan Kılıç 10 dakika ara verdi. Aranın ardından tartışma bitmeyince ikinci kez toplantıya ara veren Başkan Kılıç, uzun bekleyişe rağmen tutanaklar gelmeyince toplantıya üçüncü kez ara vermek zorunda kaldı.

O sözler kayıtlarda var okumayacağım

Verilen aranın ardından komisyona açıklama yapan Başkan Kılıç, tutanağı incelediğini, ancak söylenen sözleri okuyamayacağını söyledi. Daha sonra Başkan Kılıç, “İbrahim Halil yıldız, söylemek istemiyorum bu ifadeyi burada kullanmak istemiyorum. Kırıcı sözlerinden dolayı muhataplarından özür dilemesini bekliyorum. Kayıtlarda var” dedi.

Özür dilemem, isterseniz çıkayım

Söz verilen Yıldız, “Çıkmam gerekiyorsa çıkayım. Kastını aşan bir durum, tamam kusura bakmayın. Özür dilemem” dedi. “Başkan Kılıç, “Hayır çıkma” dedi. Yıldız bunun üzerine, “Ağır tahrik vardı, neyse sözümü geri alıyorum” dedi. Başkan Kılıç, bu sözler üzerine sorunun çözüldüğünü belirterek toplantıya devam kararı aldı.

Başkan devam etti, Yıldız toplantıdan ayrıldı

CHP'li Sarıbal, “Hepimize küfretti. Buna sözümü, ‘sözümü geri alıyorum' demek yeterli değil. O zaman tutanakları okuyun” dedi. Başkan Kılıç, “Küfür değil de hakaret var. Mevzu hasıl olmuştur. Kötünün karşılığı kötü olmamalı” dedi. Yasa teklifinin görüşmeleri yaklaşık 3 saatlik gecikmeyle yeniden başladı.

Yıldız daha sonra salondan ayrıldı. Başkan Kılıç'ın okumadığı resmi tutanaklara Yıldız'ın sözleri, “Ben burada Cumhurbaşkanımıza laf söyletmem! Tamam mı! S..ktir olun gidin” diye yansıdı.