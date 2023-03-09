BIST 5.486
DOLAR 18,95
EURO 20,05
ALTIN 1.112,16
DÜNYA

Feribotta dehşete düşüren anlar! Eşini kucaklayıp denize attı

ENDONEZYA’da seyir halindeki feribotta bir şahıs, eşini kucağına alarak korkuluklardan denize attı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, korkuluklara tutunmayı başaran kadın, yolcular tarafından kurtarıldı.

Endonezya'da Java ve Sumatra adalarının arasındaki Sundra Boğazı'nda seyir halindeki bir feribotta korku dolu anlar yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, feribottaki bir kadın güvertedeki koltuğa oturmak için çantasını çıkarırken, bu sırada arkasından gelen eşi kadını birden kucağına alıp korkulukların üzerinden denize attı.

Olayı gören diğer yolcular hemen kadının yardımına koştu. Kadın korkuluğa tutunarak suya düşmekten kurtulurken, diğer yolcular tarafından çekilerek güverteye çıkarıldı.

Olayın ardından polisten yapılan açıklamada, adamın psikiyatrik tedavi gördüğü belirtildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih'te esnafı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih'te esnafı ziyaret etti
Depremde ağır hasar almıştı! 14 katlı binanın yıkılma anı, havadan ve karadan görüntülendi
Depremde ağır hasar almıştı! 14 katlı binanın yıkılma anı, havadan ve karadan görüntülendi
Yılmaz Büyükerşen'in zumba yaptığı anlar yeniden sosyal medyanın diline düştü
Yılmaz Büyükerşen'in zumba yaptığı anlar yeniden sosyal medyanın diline düştü
5 kilo altın ve 300 bin lira çaldılar Tuzla'da kuyumcu soygunu kamerada
5 kilo altın ve 300 bin lira çaldılar Tuzla'da kuyumcu soygunu kamerada
CHP’li Suzan Şahin meclisi inletti, kürsüye vura vura isyan etti!
CHP’li Suzan Şahin meclisi inletti, kürsüye vura vura isyan etti!
Mehmet Ali Ağca yıllar sonra ortaya çıktı! 'Beyaz Toros' ve 'Yeşil' pankartlarıyla ilgisi ne?
Mehmet Ali Ağca yıllar sonra ortaya çıktı! 'Beyaz Toros' ve 'Yeşil' pankartlarıyla ilgisi ne?
Cübbeli Ahmet Hoca'dan seçim duası! Bakın kimin kazanması için dua etti! 'Masa' vurgusu yaptı...
Cübbeli Ahmet Hoca'dan seçim duası! Bakın kimin kazanması için dua etti! 'Masa' vurgusu yaptı...
Taksici kalp krizi geçirince feci kaza yaşandı! Motosiklete çarptığı anlar kamerada
Taksici kalp krizi geçirince feci kaza yaşandı! Motosiklete çarptığı anlar kamerada
Malatya'da 6 katlı bina çöktü! Toz bulutu her yeri kapladı, göz gözü görmedi
Malatya'da 6 katlı bina çöktü! Toz bulutu her yeri kapladı, göz gözü görmedi
Tanju Özcan'dan olay Nagehan Alçı sözleri! Nagehan dönmüşse bu iş bitmiştir! Kocası ROK da dönmüş mü?
Tanju Özcan'dan olay Nagehan Alçı sözleri! Nagehan dönmüşse bu iş bitmiştir! Kocası ROK da dönmüş mü?
Kayseri'de dehşet anları kamerada! Kavga ettikleri şahsı 2 kattan aşağı attılar
Kayseri'de dehşet anları kamerada! Kavga ettikleri şahsı 2 kattan aşağı attılar
Meclis'te küfürlü kavga!
Meclis'te küfürlü kavga!