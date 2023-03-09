Mehmet Ali Ağca yıllar sonra ortaya çıktı! 'Beyaz Toros' ve 'Yeşil' pankartlarıyla ilgisi ne?

BURSA'da açılan 'Beyaz Toros' ve 'Yeşil' lakaplı Mahmut Yıldırım pankartları tartışılırken, gazeteci Abdi İpekçi suikastının faili Mehmet Ali Ağca, uzun bir süre sonra tekrar kameralarda görüntülendi. Ağca, bir ev olduğu düşünülen mekanda etrafındaki insanlarla konuşurken görüldü.

1981 yılında Papa 2. Ioannes Paulus’a suikast girişimi ve gazeteci Abdi İpekçi suikastlarıyla bilinen Mehmet Ali Ağca, uzun bir süre sonra görüntülendi. Bir evin içerisinde kaydedildiği düşünülen görüntülerde Ağca’nın çevresinde onlarca kişi olduğu görüldü.

Ağca'nın konuşma yaptığı bir anda çekilen görüntülerde odanın içindeki atmosfer de dikkat çekti. Salonda 3 farklı grubun varlığı görülürken, Ağca'nın olduğu ilk grubun sohbet ettiği, ikinci grubun hemen yanlarında sessizce oturdukları, üçüncü grubun ise ayakta beklediği görülüyor.