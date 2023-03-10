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Kayseri gece yarısı 4.8 şiddetindeki depremle sallandı! İşte deprem anının görüntüleri...

Kayseri gece yarısı 4.8 şiddetindeki depremle sallandı! İşte deprem anının görüntüleri... KAYSERİ'de saat 05:28'de Hacılar ilçesi merkezli 4.8 şiddetinde deprem oldu. Vatandaşlar kendilerini sokağa atarken deprem anları kameralara yansıdı... AFAd deprem nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybı olmadığını duyurdu.

Kayseri'de meydana gelen 4.8 şiddetindeki deprem paniğe yol açarken vatandaşlar kendilerini sokağa attı. AFAD'dan alınan bilgiye göre, Kayseri'nin Hacılar ilçesinde saat 05.28'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.8 şiddetinde deprem oldu. Depremi yaşayan vatandaşlar da kendilerini sokağa attı. Ekipler de sahada tarama çalışması başlattı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç sosyal medya hesabından "İlk belirlemelere göre merkez üssü Hacılar olan 4.8 şiddetinde bir deprem yaşadık. İlk bilgilere göre olumsuz bir durumumuz yok. Ekiplerimiz sahada, teyakkuz halinde. Lütfen resmî açıklamalara itibar edelim. Rabbim tüm afetlerden bizleri korusun." bilgisi verdi.

Kayseri'de meydana gelen deprem, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Sarsıntıyla beraber raflarda bulunan ürünlerin yere saçıldığı anlar saniye saniye kaydedildi

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