2023 asgari ücrete zam geliyor! Zamlı asgari ücret ne kadar olacak flaş tahmin

-Geçen sene iki defa zam gelmiş oldu. Ocak 2022 ile Haziran 2022 arasında 4 bin 253 liraydı.Bu yüzde 30 bir zamla Temmuz 2022 ile Aralık 2022 ayı arasında 5 bin 500 lira net olmuş oldu. Sonrasında yüzde 54 bir zam ile bu yılın 2023 Ocak ayına taşınmış oldu.