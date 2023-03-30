2023 asgari ücrete zam geliyor! Zamlı asgari ücret ne kadar olacak flaş tahmin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete ara zam müjdesi geldi ve Erdoğan, Temmuz ayına işaret etti. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından asgari ücrete ne kadar zam gelecek, yeni asgari ücret ne kadar olur diye merak edilmeye başlandı.
Asgari ücrete zam açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Peki olası zam oranları ne? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, CNN Türk ekranlarında merak edilen soruya yanıt verdi. İşte o tahmin:
-Geçen sene iki defa zam gelmiş oldu. Ocak 2022 ile Haziran 2022 arasında 4 bin 253 liraydı.Bu yüzde 30 bir zamla Temmuz 2022 ile Aralık 2022 ayı arasında 5 bin 500 lira net olmuş oldu. Sonrasında yüzde 54 bir zam ile bu yılın 2023 Ocak ayına taşınmış oldu.
Olası bir zamda temmuz ayında yüzde 20 bir zam olursa 8 bin 506 lira üzerinden bin 702 lira yapıyor ve 10298 liraya ulaşmış oluyor.
Temmuz ayında yüzde 30’luk bir zam olursa 2 bin 552 lira üzerinde toplamda 11 bin 59 lira olacak.