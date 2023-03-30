Depremzedeler akın etti! O kentte kiralık ev kalmadı, fiyatlar yüzde 175 arttı!

KAHRAMANMARAŞ'ta 6 şubat günü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem 11 kenti vurmuş binlerce bina yıkılırken, binlerce de vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Depremlerden etkilenen depremzedeler ise afet bölgelerini terk ederek başka şehirlere yerleşmeye başladı. Yaşanan bu gelişmenin ardından o kentte kiralık ev kalmazken, kira fiyatlarının yüzde 175 artması ise tepki çekti. İşte detaylar...

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Kahramaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Asrın felaketi olarak adlandırılan 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde büyük yıkım ile ağır hasara neden olurken afet bölgesindeki yaraların hızla sarılması için harekete geçildi. Depremde evi yıkılan veya ağır hasar alan depremzedeler ise çareyi yaşadıkları şehirleri terk ederek başka kentlere yerleşmekte buldu. 13.5 milyon yurttaşın etkilendiği depremler sonrası en büyük göçü alan kent tartışmasız Edirne oldu.

Edirne'de kiralık ev kalmadı

Edirne deprem riskinin çok az olduğu şehirlerimizden bir tanesi olduğu için insanlar güvenli bir alan için burayı da çok tercih ediyor. Edirne'nin bu kadar çok tercih edilmesinden dolayı da şehirde neredeyse kiralık ev bulunmayacak hale geldi. Yaklaşık olarak 10 bin depremzedenin konakladığı Edirne'de ev kiralarının da fiyatları oldukça arttı. Daire fiyatlarının artmasından dolayı emlakçılar yoğun bir çaba sarf ederek ev arayan kişilere destek olmaya çalışıyor.

Ev fiyatları rekor kırdı, yüzde 175 arttı

Edirne'nin güvenli bir bölge olmasından dolayı depremzede vatandaşlar bu bölgeyi de tercih ediyor. Depremden dolayı büyük korkular yaşamış kişiler de özellikle rakımı yüksek olan köylerde ev bulmak istiyor. Ev bulamayan vatandaşlar ise arsa alarak prefabrik ev yaptırmak istiyor. Sadece gelen depremzedeler değil aynı zamanda beklenen Marmara depreminden dolayı korkan ve güvenli bir liman arayan kişiler de bu bölgelerden ev sahibi olmak istiyor. İstanbul ilini saran bu korku onları bu alanlara yönlendiriyor. Bu özelliklerinden dolayı tercih edilme oranı da artan Edirne'de kiralık daire bulmak zorlaşırken kiralık ev fiyatları da yüzde 175 artarak rekor kırdı. Hem yerli halk hem de göç için gelen kişiler de bu durumdan oldukça rahatsız durumda.