Sandık görevlisi olmak için başvuru yöntemleri, nereye yapılır?

Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım başladı büyük gün 14 Mayıs. Seçim gününde görevli olmak isteyen vatandaşlar sandık görevlisi olma yollarını araştırıyor. 2 çeşit sandık görevlisi olma başvurusu vardır. Birisi sandık kurulu görevlisi diğeri de parti sandık görevleridir. Peki başvurular nereye yapılır?

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Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Seçimlerde sandık görevlisi olmak isteyenler merakla sandık görevlisi olma şartlarını merak edip araştırıyor. Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinde sandık görevlisi olma şartları ve başvuru şekli belli oldu. YSK seçim görevlisi, sandık görevlisi olma şartlarını sıraladı. Başvurularda adli sicil kaydının temiz olması ve 18 yaşını doldurmak şart. Peki 2023 yılında seçim görevlisi ücretleri ne olacak?

2023 yılı seçim görevli ücretleri YSK tarafından henüz netleşmedi fakat sızan bilgiler arasında en düşük görevli ücretinin 600 lira olacağı söyleniyor. 2023 seçim görevli ücretlerinin resmi sonuçlarının açıklanmasının ardından ödenmeye başlaması bekleniyor.

Sandık görevlisi başvurusu şekilleri

İlçe seçim kurulları tarafından yayınlanan duyurulara göre seçim Sandık Görevlisi başvuru yapılabilmektedir. Sandık Görevlisi başvuruları genellikle seçimden birkaç ay içinde açılır. İki çeşit sandık görevlisinden ilki, sandık kurulu görevlisidir. Devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu YSK tarafından belirlenir.

İkincisi çeşit sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilmeli.

Sandık görevlisi olma şartları

Sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli. Sandık görevlisi olma şartları arasında bu şartların yer alması bekleniyor;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.

*Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.