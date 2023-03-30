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Alkollü yolcu THY uçağını karıştırdı uçak Hindistan'a acil iniş yaptı

Alkollü yolcu THY uçağını karıştırdı uçak Hindistan'a acil iniş yaptı

İstanbul-Singapur seferini yapan THY uçağında alkollü olduğu iddia edilen bir yolcu, kabin ekibine saldırıp kendine zarar verdi. THY uçağı bunun üzerine Hindistan'daki Chennai Havalimanı'na acil iniş yaptı.

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THY'nin TK-54 sefer sayılı Boeing 777-300 ER tipi uçağı, 345 yolcusuyla Singapur seferini yapmak üzere saat 02.00'da İstanbul Havalimanı'nda kalkış yaptı.

TC-JJV kuyruk tescilli uçak Hindistan hava sahasına geldiği sırada uçakta alkollü olduğu iddia edilen Ukraynalı bir yolcu ile kabin ekibi arasında tartışma çıktı. Kabin ekibine saldıran yolcu, daha sonra kendine zarar vermeye başladı.

Olay üzerine uçağın kaptan pilotu, Chennai Havalimanı ile iletişime geçerek durumu bildirdi ve aprona polis istedi. THY uçağı yerel saatle 14.15'te Hindistan'ın Chennai Havalimanı'na iniş yaptı. Uçakta olay çıkaran alkollü yolcunun polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

THY
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