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Sürpriz ziyaret! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Necdet Sezer ile görüşecek

Sürpriz ziyaret! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Necdet Sezer ile görüşecek

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüştü. Seçimlere kısa bir süre kala Kılıçdaroğlu'nun ziyaretleri sürüyor. CHP lideri bugün de 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret edecek.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret edecek.

Habertürk'te yer alan habere göre görüşme talebinin Ahmet Necdet Sezer'den geldiği, görüşmenin basına kapalı olacağı bildirildi.

Kılıçdaroğlu, adaylığından önce TİP ve Sol Parti'yi; adaylığının açıklanmasının ardından BTP, MYP, HDP, Adalet Partisi ve Memleket Partisi ile görüşmüştü.

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