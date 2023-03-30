Deprem sonrasında da böyle oldu! İskenderun'da deniz taştı görüntüler korkuttu
İhlas Haber Ajansı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinden gelen son görüntüler korkuttu. Depremden sonra sahil şeridinde zeminde yaşanan çökme ve sıvılaşma nedeniyle fırtınada deniz bir kez daha taştı. Bir iş yeri de suya teslim olunca elektrik kontağından yangın çıktı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok zarar verdiği şehirlerden Hatay'ın İskenderun ilçesini bu kez fırtına vurdu. Daha öncede iki kez denizin taştığı sahil şeridi ve Atatürk Bulvarında tekrarı yaşandı.
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Sahil şeridini su basması ve dalgalarla birlikte su altında kalan bir kafede elektrik kontağından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
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İskenderun körfezinde yaşanan şiddetli fırtınanın bölgede etkisini sürdürdüğü belirtildi. İşte İskenderun'da son durum...
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