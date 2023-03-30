Kürt sorununa muhataplarla çözüm! HDP'nin içinde olduğu Yeşil Sol Parti'nin seçim bildirgesi olay oldu

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 14 Mayıs seçimlerine listelerinden gireceği Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) seçim bildirgesinde tartışılan vaatler yer aldı.

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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine Yeşil Sol Parti'den girme kararı alan HDP, seçim bildirgesini açıkladı.

“Buradayız, Birlikte Değiştireceğiz” sloganıyla tanıtılan bildirgede, "Kürt sorununa muhataplarla çözüm ifadesi" dikkat çekti.

Irak ve Suriye'deki terör operasyonlarına son verileceği açıklanan bildirgede, "Türkiye’nin Suriye ve Irak’tan geri çekilmesini sağlayacağız." denildi.

Zorunlu din dersinin kaldırılacağı belirtilen seçim beyannamesinde KHK ve OHAL kararlarının iptal edileceği yer aldı.

"Bu düzeni değiştirmek için buradayız"

DP'nin eş genel başkanlarından Mithat Sancar, "Bu düzeni değiştirmek için buradayız. Gücümüz var, irademiz sağlam. Mutlaka başaracağız” derken, Pervin Buldan "Önce sandıkları sonra da parlamentoyu Yeşil Sol'un rengine büründürmek için geliyoruz. Parlamentoda en az 100 vekil dedik" diye konuştu.

Etkinliğe DBP Eş Genel Başkanları Saliha Aydeniz ve Keskin Bayındır, ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü, Devrimci Parti Genel Başkanı Elif Torun Öneren, SODAP Sözcüsü Kezban Konukçu, SYKP Eş Genel Başkanı Cavit Uğur, TÖP Sözcüler Kurulu üyeleri Perihan Koca ve Pelin Kahiloğulları, EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile birlikte Kürt siyasetçiler Ahmet Türk ve Sırrı Sakık da katıldı.

Etkinlikte cezaevinde bulunan Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, Sebahat Tuncel, İdris Baluken ve Selçuk Mızraklı'nın da mesajları okundu.

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, bildirgeyi açıkladı. İşte bildirgenin tartışılan maddeleri:

Kürt sorunu muhataplarla çözülecek

-Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının eşiğindeyiz. İnkâr ve bastırma siyaseti yerine, Meclis’in muhataplarla diyalog kurduğu ve demokratik müzakere yöntemleriyle Kürt sorununun çözüldüğü bir yüzyıl için buradayız.

Diyanet ve zorunlu din dersi kaldırılıyor

-İnanç ve vicdan özgürlüğünü eşit yurttaşlık temelinde anayasal güvenceye kavuşturacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yerine temelden farklı; ‘İnanç İşleri Üst Kurulu’ olarak çalışan, tüm inançlara tüzel kişilikler olarak örgütlenebilme koşulu sağlayabilen “İnanç Hizmetleri Başkanlığını” kuracağız. Zorunlu din dersini kaldıracağız.

Askeri operasyonlar sona erecek

-Türkiye'nin Kürt sorununu bahane ederek Suriye ve Irak'a yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonlara son vereceğiz. Türkiye’nin Suriye ve Irak’tan geri çekilmesini sağlayacağız. Bu ülkelerle dostluk ilişkileri içinde ve müzakere ve diyalog yoluyla, bölgeselleşen Kürt meselesini çözeceğiz. Rusya’nın çevrelenmesini amaçlayan NATO’nun, genişleme süreci adıyla yeni çatışma alanları yaratan silahlanma politikasına ve bir bütün olarak nükleer savaş tehdidine karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.

Tüm aşamalarda anadilde eğitim

-Her öğrencinin eğitim ve öğretimin tüm aşamalarına kendi anadili ile başlamasını ilke haline getireceğiz. Merkezi ve yerel bütçeden eğitime aktarılan payı arttırarak hizmetlerin parasız olarak sunulmasını sağlayacağız.

KHK kararları iptal edilecek

-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının doğrudan uygulanmasını sağlayacağız. Ev, işyeri ve üst aramalarında, gözaltına alma ve tutuklamalarda keyfi uygulamalara son vereceğiz. KHK’leri ve OHAL komisyonunun hukuksuz kararlarını tüm sonuçları ile birlikte iptal edeceğiz.