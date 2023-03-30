Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Seçim öncesi zam formülü gerçekleşirse... İşte yeni zamlı asgari ücret!

Milyonlarca emekliye yapılan zam sonrası gözler asgari ücrete çevrilmişti. Seçim öncesi kendilerine zam bekleyen asgari ücretliler "Zam Temmuz'da" açıklamasının ardından hayal kırıklığına uğrasa da son dakika sürprizi ile seçim öncesi yeni zamlı asgari ücretlerine kavuşmak istiyor. Seçim öncesi ortaya çıkan zam formülü uygulanırsa ortaya çıkan rakam milyonlarca asgari ücretliyi de sevince boğacak cinsten. Peki asgari ücrete ne kadar yapılacak? Zam yapılırsa ne kadar olur? İşte detaylar...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında emeklilerle ilgili müjdeleri peş peşe sıralamıştı. Erdoğan yaptığı açıklamada en düşük emekli aylığına 2 bin TL zam yapılarak 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükseldiğini duyurmuştu. Öte yandan yaklaşan Ramazan bayramı öncesi emekli ikramiyesi alacak emeklinin bayram ikramiyesi ise 1.100 TL'den 2 bin TL'ye çıkarılması kararı yüzleri güldürmüştü. Emekli maaşına yapılan yüzde 36'lık zam sonrası gözler asgari ücrete çevrildi ve seçim öncesi asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki seçim öncesi asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücrete zam gelirse yeni asgari ücret ne kadar olur? İşte asgari ücret hakkında derlediğimiz bilgiler haberimizde...

Erdoğan asgari ücret tartışmasına son noktayı koymuştu

En düşük emekli maaşının yüzde 36'lık zam sonrası 7.500 TL'ye olması, emekli bayram ikramiyesinin de 1.100 TL'den 2.000 TL'ye yükselmesinin ardından gözler asgari ücrete çevrildi. Emekliye yapılan zamlar bu zamlar sonrası asgari ücrete yapılacak zam sonrası kulislerde 10.000 TL olacağı yönünde söylentiler ve tartışmalar ortaya çıkmıştı. Bu tartışmalara son noktayı koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücrete, seçim öncesi değil, Temmuz ayında zam yapılacağını söyledi.

Bakan 'yeniden değerlendiririz' demişti

Seçim öncesi asgari ücret zammı ile ilgili ortaya atılan iddiaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete beklenen ara zam ile ilgili yaptığı açıklamada, "Asgari ücret bildiğiniz gibi 8 bin 500 lira olarak açıklandı. Enflasyon düşüyor. Temmuz ayında bu eğilim devam ederse, enflasyon düşüş eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden bir düzenleme yapılmaya ihtiyaç duyulmaz. Ama temmuzda o günkü şartlarla yeniden değerlendiririz" demişti.



Seçim öncesi sürpriz bekleniyor

Seçim öncesi asgari ücrete beklenen zam tartışmalarına son noktayı koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında 'Temmuz' ayını işaret etmesine rağmen milyonlarca çalışan 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçim öncesi asgari ücrete zam sürprizini bekleniyor. Ortaya atılan iddialar ve yapılan açıklamalar doğrultusunda seçim öncesi en az emekli kadar zam oranı yapılmasını isteniyor.

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte yeni zamlı asgari ücret!

Katıldığı bir programda AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun yaptığı açıklama sonrası 11 bin 50 TL gibi bir asgari ücret iddiası gündeme geldi. Bu iddianın gerçek olması durumunda ise gelecek zam oranı yüzde 36 oluyor, seçim öncesi zam formülü gerçekleşirse en az emekli maaşlarına yapılan zam kadar bir zam oranı yapmılmış olacak. Şu an için ara zammın 1 Temmuz’dan itibaren yapılacağı yönünde bilgiler olsa da emeklilere gelen zam asgari ücret için de seçim öncesi bir zammın söz konusu olacağını düşündürüyor.