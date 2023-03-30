YSK Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına itirazları reddetti İYİ Parti Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

YÜKSEK Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. kez aday olamayacağına yönelik olarak İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Memleket Partisi ve Sol Parti'nin itirazlarını görüşüp karara bağladı. YSK, yapılan itirazları reddetti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı kesinleşti. İYİ Parti, YSK kararını Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor...

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YSK'ya bugüne kadar sadece Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusunda itiraz yapıldı. YSK, itirazlarla ilgili kararını verdi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, 'Erdoğan'ın adaylığının önünde engel yok. Kurulumuza yapılan itirazların reddine karar vermiştir.' dedi.

"Erdoğan'ın adaylığına engel yok"

YSK Başkanı Ahmet Yener, toplantının ardından basın toplantısı düzenleyerek alınan kararları böyle açıkladı:

"Öncelikle Millet İttifakı'nın kendi partilerinin adını kullandığı yapmış olduğu itiraz öncelikle değerlendirmiş, oy çokluğuyla Millet partisinin kullanılmaması yönündeki talebinin reddine karar verilmiş.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine dönük olarak Seçim takvimindeki sürece göre Resmi Gazete'de cumhurbaşkanı adayları ilan edilmiş, dün ve bugün yapılan çalışmalarda itirazlar değerlendirilmiştir.

Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'nin ve Erdoğan'ın geçici aday listesinde yapılan itirazları bulunmuştur. Kurulumuz her 3 adaya yönelik olarak yapılan itirazları değerlendirmiş ve değerlendirme sonucunda 77. 101. 116 maddeleri ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanlığı seçimi kanunu birlikte değerlendirilmiş, ve yapılan değerlendirme sonucunda oy birliğiyle her üç adayın adaylıklarına yönelik itirazın reddine karar verilmiştir."

Kimler itiraz etti? Gerekçeleri neler

Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Memleket Partisi ve Sol Parti, "Anayasaya göre Erdoğan 3. kez cumhurbaşkanlığına aday olamaz" gerekçesiyle itiraz ettiler. Dilekçelerde, "28 Mart 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan geçici aday listesinde yer alan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı geçici adayları listesinden çıkarılması" talep edildi.

YSK itirazları reddetti, Resmi Gazete'ye...

YSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin itirazları karara bağladı. YSK, Erdoğan'ın adaylığına yapılan itirazları reddetti. Böylece Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı kesinleşmiş oldu. YSK'nın Cumhurbaşkanı Adayları Kesin Listesi'nin yarın Resmi Gazete'de yayınlanması bekleniyor.

İYİ Parti Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor...

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Erdoğan'ın adaylığına yönelik itiraz dilekçesini YSK'ya teslim ettikten sonra yaptığı açıklamada. "YSK'dan itirazımıza sonuç alamazsak Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz" demişti. İYİ Parti, itiraz Erdoğan'ın adaylığını AYM'ye götürüyor...