ATA AÖF bütünleme sınavı takvimi, sınav için 30 dakika uyarısı

ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınav takvimi belli oldu. Öğrenciler online olarak güz dönemi sınavlarına girecekler. Her öğrenci kendi sınav takvimine göre sınava girecek. 12 gün sürecek olan online sınav maratonu saat 10:00'da başlayacak. 30 dakika süresi olan öğrenciler süreyi aşarsa sınav oturumu iptal edilecek.

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ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavları 29 Mart tarihi itibarıyla başladı. Öğrencilerin ATA AÖF bütünleme sınavı giriş ekranı için araştırmaları da son günlerde hız kazandı. Atatürk Üniversitesi yaptığı açıklamada online olarak gerçekleştirilecek sınavın tarihi ve saat bilgisini paylaştı. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci, ''2023 ATA AÖF bütünleme sınavına nasıl ve nereden girilir, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' şeklindeki sorulara yanıt arıyor. İşte, ATA AÖF bütünleme sınavı online giriş ekranı 2023.

Sınav süresi kaç dakika?

Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder.

Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız, 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır.

Sınavda cevap verdiğiniz veya boş bıraktığınız sorulara tekrar geri dönmeniz engellenmiştir. Bir soruyu cevapladıktan ya da "Boş Bırak" seçeneğini işaretledikten sonra "Sonraki" butonunu kullanarak bir sonraki soruya geçiş yapabilirsiniz.

Online sınav giriş ekranı

Sisteme kayıtlı öğrenciler, sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişebilir.

Sorumlu olunan ders/derslere ait sınavlara, sadece o ders/derslerin sınav programında yer aldığı gün, saat 10.00 ile 23.00 arasında girebilirsiniz.

Öğrenciler anılan tarih aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programını Fakülte web sayfasından görüntüleyebilecek.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ