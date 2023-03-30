İşte 4 adayın oy oranları… Hadi Özışık’ın canlı yayın konuğu İhsan Aktaş

Genar Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışıkın YouTube programında 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimler için son anket sonuçlarını açıkladı.Abone ol
Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen kişilerin imza süresi sona erdi. 14 Mayıs 2023'te cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Ata İttifakı adayı Sinan Oğan yarışacak.
İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık’ın konuğu Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, canlı yayında son ankete göre 4 adayın oy oranlarını açıkladı.