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Hamza Dağ'dan HDP'nin seçim bildirgesine tepki!

Hamza Dağ'dan HDP'nin seçim bildirgesine tepki!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan sosyal medya hesabından HDP'nin 2023 seçim bildirgesindeki maddelere ilişkin paylaşım geldi. Dağ, paylaşımında "Kandil’e baharlar getirecek bu vaatleri hangi cumhurbaşkanı adayıyla yapacaksınız?" ifadelerini kullandı.

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Seçime sayılı günler kala siyaset gündeminde her gün bir başka hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Son olarak HDP, 2023 seçim bildirgesini açıklamıştı.

HDP'nin seçim bildirgesinde yer alan maddeler ise dikkat çekmişti. Bildirgede Suriye ve Irak’a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonların sona erdirileceği, Türkiye’nin Suriye ve Irak’tan geri çekilmesi, Diyanet İşleri Başkanlığının yerine İnanç İşleri Başkanlığı'nın kurulması, zorunlu din dersinin kaldırılması gibi maddeler yer almıştı.

'Recep Tayyip Erdoğan olmadığına göre kim?'

Konuyla ilgili Hamza Dağ, Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu. Dağ, HDP'ye soru sorduğu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kandil’e baharlar getirecek bu vaatleri hangi cumhurbaşkanı adayıyla yapacaksınız? Recep Tayyip Erdoğan olmadığına göre kim?"

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