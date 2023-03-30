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Sivasspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un cezaları belli oldu

Sivasspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un cezaları belli oldu

UEFA, Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden takımlardan Sivasspor'a 1 maç seyircisiz oynama, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a da para cezası verdi.

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UEFA Disiplin Kurulu, Avrupa maçlarındaki tribün ve saha olaylarından dolayı Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'a ceza verdi.

Kurul, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Fenerbahçe - Sevilla maçında yaşanan saha olayları nedeniyle sarı-lacivertli kulübe 44 bin Euro ve bir sonraki UEFA müsabakasında en az 5 bin koltuk kapatma cezası, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Sivasspor - Basel maçında çıkan olaylardan dolayı kırmızı-beyazlı kulübe 1 maç seyircisiz oynama ve oyuncu Hakan Arslan'a da 3 maç men cezası, Trabzonspor'a da deplasmandaki Basel maçındaki tribün olayları nedeniyle 20 bin Euro para cezası verdi.

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