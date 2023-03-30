Sivasspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un cezaları belli oldu

UEFA, Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden takımlardan Sivasspor'a 1 maç seyircisiz oynama, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a da para cezası verdi.

Abone ol

UEFA Disiplin Kurulu, Avrupa maçlarındaki tribün ve saha olaylarından dolayı Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'a ceza verdi.

Kurul, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Fenerbahçe - Sevilla maçında yaşanan saha olayları nedeniyle sarı-lacivertli kulübe 44 bin Euro ve bir sonraki UEFA müsabakasında en az 5 bin koltuk kapatma cezası, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Sivasspor - Basel maçında çıkan olaylardan dolayı kırmızı-beyazlı kulübe 1 maç seyircisiz oynama ve oyuncu Hakan Arslan'a da 3 maç men cezası, Trabzonspor'a da deplasmandaki Basel maçındaki tribün olayları nedeniyle 20 bin Euro para cezası verdi.