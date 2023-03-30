BIST 4.896
DOLAR 19,16
EURO 20,93
ALTIN 1.221,15
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Trabzonspor ve Fatih Terim görüşmesi gerçekleşti!

Trabzonspor ve Fatih Terim görüşmesi gerçekleşti!

Trabzonspor'un kapısını çaldığı Fatih Terim, kulübün sunduğu projeleri dinledi. Tecrübeli teknik direktör kendi projelerini ve durumunu anlatarak Trabzonspor'a teşekkür etti.

Abone ol

Ahmet Ağaoğlu'nun ardından Ertuğrul Doğan'ın başkanlığa geldiği Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğu için Fatih Terim'in ismi gündeme gelmişti. Vole yorumcusu Metin Karabaş, Trabzonspor ve Fatih Terim'in görüşmesinden yaşananları anlattı.

"Nezaket çerçevesinde anlattı"

Ünlü yorumcu, "Fatih hoca, Trabzonspor ile nezaket çerçevesinde görüştü. Trabzonspor projelerini anlattı, hoca da kendi projelerini ve durumunu anlatarak kulübe teşekkür etti. Fatih hoca Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra çok ciddi teklifler aldı. Özellikle Arap Yarımadasından teklifler aldı. Bu teklifler, mali olarak kolay kolay reddedilemeyecek rakamlardı" ifadelerini kullandı.

A milli takım ve Galatasaray

Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in, Türkiye'de yalnızca A Milli Futbol Takımı ve efsanesi olduğu Galatasaray'ı çalıştırabileceği vurgulandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sivasspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un cezaları belli oldu
Sivasspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un cezaları belli oldu
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! Yayınlanan bildiride seçim ve terör vurgusu
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! Yayınlanan bildiride seçim ve terör vurgusu
Bayraktar KIZILELMA'dan bir başarı daha: Orta irtifa testi tamamlandı
Bayraktar KIZILELMA'dan bir başarı daha: Orta irtifa testi tamamlandı
Trugo'dan Togg'u şarj etme ücretleri belli oldu
Trugo'dan Togg'u şarj etme ücretleri belli oldu
Camdaki Kız dizisindeki Türkan kimdir, gerçekte kim oynuyor?
Camdaki Kız dizisindeki Türkan kimdir, gerçekte kim oynuyor?
Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı! İtalya yolcusu gibi
Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı! İtalya yolcusu gibi
Hivda Zizan Alp aslen nereli, kökeni neresi kaç yaşında? Hivda Zizan Alp dizileri
Hivda Zizan Alp aslen nereli, kökeni neresi kaç yaşında? Hivda Zizan Alp dizileri
2000 yılından sonra emekli olanlara müjde! İntibak zammı için tarih verildi, 2023 intibak zammı oranı belli oldu!
2000 yılından sonra emekli olanlara müjde! İntibak zammı için tarih verildi, 2023 intibak zammı oranı belli oldu!
Bakan Murat Kurum duyurdu: Yapım süreci başladı
Bakan Murat Kurum duyurdu: Yapım süreci başladı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
İşte 4 adayın oy oranları… Hadi Özışık’ın canlı yayın konuğu İhsan Aktaş
İşte 4 adayın oy oranları… Hadi Özışık’ın canlı yayın konuğu İhsan Aktaş
YSK Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına itirazları reddetti İYİ Parti Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor
YSK Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına itirazları reddetti İYİ Parti Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor