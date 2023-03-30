Muş’ta eğitime bir günlük kar engeli

Muş'ta elverişsiz hava şartları nedeniyle yarın il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

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Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava şartları; yoğun kar yönünde meteorolojik uyarı ve bazı çatılarda meydana gelen hasarın henüz giderilmediği değerlendirildiğinde herhangi bir riskli durumun önüne geçmek için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 31 Mart 2023 Cuma (yarın) il genelinde eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri, kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi.