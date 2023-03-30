İlber Ortaylı 'Cumhurbaşkanı olsanız ilk neyi değiştirirsiniz?' sorusuna yanıt verdi

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, gazeteci Candaş Tolga Işık'ın YouTube kanalında açıklamalar yaptı.İlber Ortaylı, "Cumhurbaşkanı olsanız yarın ilk neyi değiştirirdiniz?" sorusunu da yanıtladı.

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Prof. Dr. İlber Ortaylı KAFA TV'deki Candaş Tolga Işık'ın 'Cahille Sohbeti Kestim' programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs'taki seçimler yaklaşırken, tarihçi İlber Ortaylı'ya da Cumhurbaşkanı olsa yarın ilk neyi değiştireceği soruldu. Ortaylı bu soruya "Hiçbir şeyi değiştiremezsin çünkü bu bir mekanizma değil, bu bir mühendislik değil" yanıtını verdi.

"Bunu kaldırmadan liyakat sistemi yerleşemez"

Nepotizmi (arkadaş veya akraba kayırma) önlemek gerektiğini ifade eden Ortaylı şunları söyledi:

"Hiçbir şeyi değiştiremezsin. Bu bir mekanizma değil ki şurayı değiştir, vidayı sık iş yürümeye başlasın. Bu bir mühendislik değil. Toplum bu kadar basit bir mühendisliği kaldıracak kadar basit bir mekanizma değil. Ama ilk etapta basit şeyler var. Birincisi nepotizmi önlemek, önleyebildiğin kadar. En çaresi, belirli vilayetlerin, bölgelerin hakimiyetini yok etmek. Bu şart. Ondan sonra imtihan sistemini tarafsızlaştırmak, bu çok daha zor. Bunu kaldırmadan liyakat sistemi yerleşemez."