Emine Erdoğan'dan sıfır atık çağrısı

BM Genel Kurulu'nda 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü kapsamında düzenlenen oturumda konuşan Emine Erdoğan, sıfır atık çağrısında bulundu.

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Türkiye'nin başlattığı sıfır atık projesiyle küresel bir boyuta ulaşıldı.

BM'de ilan edilen 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü, ilk kez tüm dünya ülkelerinde kutlanıyor. Emine Erdoğan, Dünya Sıfır Atık Günü sebebiyle ABD'nin New York eyaletinde düzenlenen BM Genel Kurulu Özel oturumunda konuştu.

Emine Erdoğan yaptığı konuşmasında sıfır atık çağrısında bulundu.

Erdoğan, "Afrika çöllerindeki kumlar Amazon ormanındaki hayatın kaynağıdır. Bizler de muhteşem mozaiğin bir parçasıyız." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'ın konuşmasının satır başlıkları şu şekilde:

Kıymetli delegeler, sizleri Türk halkının dostluk ve kardeşlik duygularıyla selamlıyorum.

Bugün burada, '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' vesilesiyle bir aradayız. Birleşmiş Milletler çatısı altında, insanlığın geleceği adına, güzel bir niyetle buluşmuş olmaktan, son derece mutluyum. Bu birlikteliğin, tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.

Türkiye'de başlattığımız sıfır atık projesini, küresel bir harekete dönüştürme yolunda bu tarih, inanıyorum ki, 'ortak evimiz dünya' için, çok önemli bir adım olacaktır.



"Vatandaşlarımızı, rahmetle anıyorum"

Başta Sayın Genel Sekreter olmak üzere, eş-sunucu 105 ülkenin temsilcisine, iş birliklerinden dolayı yürekten teşekkür ediyorum.

Sözlerime başlarken, 6 Şubat sabahı ülkemizde meydana gelen ve hepimizi derinden sarsan depremlerde, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı, rahmetle anıyorum.

11 ilimizi ve yaklaşık 15 milyon insanımızı etkileyen deprem sürecinde, dünyanın dört bir köşesinden gelen dost yardımlar, milletimiz için, önemli bir teselli kaynağı olmuştur.

Arama-kurtarma ekipleri göndererek, insani yardım imkanlarını seferber eden, dua ve iyi dileklerini paylaşarak, Türkiye'nin yanında olan tüm dost ülkelere, şahsım ve Türk halkı adına, teşekkür ediyorum.



"Afrika çöllerindeki kumlar, amazon ormanlarındaki hayatın kaynağıdır"

Sayın Genel Sekreter, kıymetli delegeler... Bütün inançların ve yaşam felsefelerinin temelinde, esas olan bir unsur var; o da, yeryüzünün bir denge ve ölçü içinde, derin bağlarla birbirine bağlı olmasıdır.

Afrika çöllerindeki kumlar, amazon ormanlarındaki hayatın kaynağıdır.

Gökyüzünde göç eden kırlangıçlar ile su altındaki mercan resifleri arasında, görünmeyen bağlar vardır.

İşte bizler de, bu muhteşem mozaiğin bir parçasıyız.

Milyonlarca canlı türüne ev sahipliği yapan yeryüzüne karşı, bizden beklenen ise, onun işleyişine saygı duymamızdır. Ancak ne yazık ki, son iki yüzyıldır bu anlayışı kaybettik.

Afrika çöllerindeki kumlar Amazon ormanındaki hayatın kaynağıdır. Bizler de muhteşem mozaiğin bir parçasıyız.

Bizden beklenen yeryüzündeki işleyişe saygı duymaktır.

"Dünya genelinde sigara izmaritlerinin yok olması için tam 10 yıl gerekiyor"

İnsan, bahşedilen kaynakları katbekat fazla tüketmeye başladı. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, görmediğimiz çöp değersizdir denilerek başka ülkelere gönderiliyor.

İklim değişikliği kaynaklı kuraklık sebebiyle hala binlerce çocuk ölüyorsa kaybedecek 1 dakikamız bile yok demektir.

Dünya genelinde sigara izmaritlerinin yok olması için tam 10 yıl gerekiyor. Elektronik sigaralar da geri dönüşmeyen atıklar olarak doğayı ve insanları tehdit ediyor.

Bunun mimarı insanoğlunun ta kendisi. Ortak evimizi kurtarmak da yine bizim elimizde. Topyekün ve hemen bugün harekete geçmek mecburiyetindeyiz.