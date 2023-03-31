Cuma mesajları resimli yeni 2023 ayetli cuma kutlama sözleri

Bugün müslüman alemimim en önemli günlerinden olan, münin olanın bayramı cuma günü. fazileti bol olan cuma günü hele Ramazan ayının içinde olursa daha da kıymetli. Bu çifte bayramın yaşandığı cuma gününde siz de sevdiklerinize cuma mesajları yollayın onların hayır duasını alın. İşte resimli yeni ayetli hem Ramazan hem de cuma kutlama sözleri.

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Bugün müslümanın bayramı, selamlaşmanın, hayır dağıtmanın, sadaka vermenin daha da önem kazandığı cuma günü. Müslümanlar için çok önemli olan cuma günü Ramazan ayının içinde olunca hem fazileti hem de sevapları katlanarak büyüyor. Siz de bu mübarek gün içinde sevdiklerinizin yüzünü güldürmek, onların dualarında, iyi dileklerinde olmak istersenin sizler için hazırladığımız cuma dualarına bir göz atın. Sosyal medya aracılığı, Whatsapp, instagram ve facebook gibi platformlardan da rahatça gönderebilirsiniz. İşte resimli yeni cuma mesajları...

Duaların edildiği, namazların kılındığı ve yardımlaşmanın hat safhaya çıktığı bu özel günde resimli ve yazılı cuma mesajları-sözleri özenle araştırılıyor. Birbirinden farklı ve değişik hayırlı cumalar mesajları haberimizde.

Her şeyin en iyisine sahip olanlar değil, sahip olduklarının tadını çıkaranlar mutludur. Hayırlı cumalar.

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

Allah'a davet eden, Salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? (Fussilet Suresi 33. Ayet)

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

Allah’ım sen isyan ettirici fakirlikten, azdırıcı zenginlikten bizleri koru. Sen hakkımızda en hayırlısı neyse onu nasip eyle! 'Hayırlı Cumalar' dilerim.

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile 'Hayırlı Cumalar' dilerim.

Dünyada kazanmış gibi görünüp ahirette kaybedenlerden eyleme Allah'ım. Hayırlı Cumalar...

Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Resimli cuma mesajları: En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma…. Hayırlı Cumalar

"Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, "De’avât", 73)

Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.

Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

"Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tespih eder." (Cuma Suresi 1. Ayet)

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın adıyla "Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab'ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah'a mahsustur." (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

Allah'ım! Ruhumu Daraltma, Kalbimi Karartma, Darda koyup Aratma, Hak yolundan saptırma, beni senden Başkasına yalvartma. (amin) Hayırlı Nur'lu cumalar.

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) Cumanız mübarek olsun.

Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster (Kehf 18/10) Amin Ya Rabbel'Alemin. Dualarımız kabul cumamız mübarek olsun.

"Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur. " (Müslim, Tahâret 16)