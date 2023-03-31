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İkinci Mehmet Şimşek bombası! AK Parti yeniden davet etti, Mehmet Şimşek Türkiye'ye döndü

İkinci Mehmet Şimşek bombası! AK Parti yeniden davet etti, Mehmet Şimşek Türkiye'ye döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen ancak "Aktif siyasete dönmeyi düşünmüyorum" diyerek AK Parti Genel Merkezi'nden ayrılan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili flaş iddia. Mehmet Şimşek'in, AK Parti'den gelen yeni teklif üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yeniden görüşmek için yurtdışından Türkiye'ye döndüğü öne sürüldü. Şimşek'in ekonomi yönetiminde tam yetki istediği ancak Erdoğan tarafından bu talebi reddedilince Kabine'de görev almayı kabul etmediği konuşulmuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ekonominin başına eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i getirme planı henüz kapanmadı. Yurt dışında bulunan Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye döndüğü iddia edildi. Şimşek'in ekonomi yönetiminde tam yetki talebinin karşılanabileceği konuşuluyor. 

'Aktif siyaseti düşünmüyorum' demişti

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Erdoğan, Türk ekonomisinin başına getirmeyi arzuladığı eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile 20 Mart'ta Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde görüşmüştü. AK parti Genel Merkezi önüne kürsü konulmuş ve medya Şimşek'in açıklama yapması için hazır bekletilmişti. Ancak Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Merkezi'ni arka kapıdan terk etmiş ve 'Aktif siyasete dönmeyi düşünmüyorum" açıklaması yapmıştı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan le Mehmet Şimşek görüşmesi sürerken AK Parti Genel Merkezi ününe Şimşek'in açıklama yapması için platform kurulmuştu. 

Şimşek muhalefetle de görüştü

O görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin Mehmet Şimşek defterini kapattığı konuşuluyordu. Ancak 20 Mart'taki o görüşmenin ardından Mehmet Şimşek'in telefon diplomasisinin hiç durmadığı ortaya çıktı. Hem muhalefet hem de iktidar partisinin kurmaylarının Mehmet Şimşek'le görüşmeleri devam etti. Şimşek sonunda AK Parti'den gelen çağrılara kayıtsız kalamadı. 

Ankara'da ikinci buluşma olacak

Yurtdışında olan Mehmet Şimşek, AK Parti'nin daveti üzerine Ankara'ya döndü. Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha görüşecekleri öğrenildi. Şimşek'in görüşmede, yine "Ekonominin başına tam yetki ile geçerim, tüm atamaları ve kararları ben alırım, Beştepe'deki bazı danışmanlara el çektirilmesi"ni isteyeceği konuşuluyor.  

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