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AK Parti'de 3 yeni il bakanı atandı! İşte İzmir, Karabük ve Karaman'ın yeni AK Parti il Başkanları...

AK Parti'de 3 yeni il bakanı atandı! İşte İzmir, Karabük ve Karaman'ın yeni AK Parti il Başkanları...

AK Parti'de 3 şehre yeni il başkanı atandı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak için görevlerinden istifa eden İzmir, Karabük ve Karaman il başkanlarının yerine yeni isimler atandı...

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AK Parti’de İzmir, Karabük ve Karaman il başkanlıklarına atama yapıldı. AK Parti Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle İzmir İl Başkanlığına Muhammet Bilal Saygılı, Karabük İl Başkanlığına Ferhat Salt ve Karaman İl Başkanlığına Murat Öztürk'ün atandığı bildirildi.

Açıklamada, bu illerde görev yapan eski il başkanlarına, bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışma ve gayretleri dolayısıyla teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi. İzmir, Karaman ve Karabük il başkanları, milletvekili adayı olmak için istifa etmişlerdi. 

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