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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Avrupa medyasına 'göçmen' cevabı! 'Önce Türkiye...'

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Avrupa medyasına 'göçmen' cevabı! 'Önce Türkiye...'

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Euronews'in "Muhalefet seçimi kazanırsa Türkiye'nin AB göçmen anlaşmasına ne olacak?" başlıklı haberine çok net cevap verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye ile AB arasında 2016 yılından beri yürürlükte olan Geri Kabul Anlaşması’na ilişkin Fransa merkezli internet haber sitesi Euronews’te yayınlanan  makaleye Twitter hesabından cevap verdi. Kılıçdaroğlu, göçmenler konusunda önceliğin Türkiye'nin menfaatleri olduğunu ifade etti. 

Euronews’in “What will happen to Turkey's EU migrant deal if the opposition wins the election? (Muhalefet seçimi kazanırsa Türkiye'nin AB Göçmen Anlaşması'na ne olacak?)” başlıklı makalesini alıntılayan Kılıçdaroğlu’nun Twitter hesabından bu akşam yaptığı açıklama şöyle: “I've been very clear about this issue from the beginning. Türkiye first. Başından beri bu konu hakkında çok nettim. Önce Türkiye.”

Geri kabul anlaşması nedir?

Türkiye ile AB arasında imzalanan ‘Geri Kabul Anlaşması ve Vize Serbestisi Diyaloğu’ 18 Mart 2016 yılından beri yürürlükte. Bu anlaşmaya göre; Türkiye'den Yunan adalarına geçen tüm yeni düzensiz göçmenler Türkiye'ye iade edilecek. Yunan adalarına ulaşan göçmenler, usulüne uygun olarak kayıt altına alınacak. Dayanaktan yoksun ya da kabul edilemez bulunanlar Türkiye'ye iade edilecek. Düzensiz göçmenlerin iade işlemlerinin masrafları AB tarafından karşılanacak. Türkiye, AB'ye yönelen yeni düzensiz göç güzergahlarının oluşumunu engelleyecek, deniz ve kara güzergahlarını önlemek için her türlü tedbiri alacak ve bu doğrultuda AB'nin yanı sıra komşu devletlerle de iş birliği yapacak.

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