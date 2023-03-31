BIST 4.862
DOLAR 19,19
EURO 20,91
ALTIN 1.219,44
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan alanın riskli alan ilan edilmesine karar verilirken, Darende ilçesine bağlı 6 mahalledeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Abone ol

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesi Şehitfevzi (Sancaktar) mahallesi sınırları içerisinde sınır ve koordinatları belirlenen alan riskli alan ilan edildi.

Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Beybağı, Günpınar, Kılıçbağ, Mehmet Paşa, Nadir ve Sayfiye mahalleleri sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların, Aşudu Deresi Taşkın Koruma ve Altyapı Projesi kapsamında Darende Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
YSK'dan Cumhurbaşkanı adaylarına bağış kararı
YSK'dan Cumhurbaşkanı adaylarına bağış kararı
İkinci Mehmet Şimşek bombası! AK Parti yeniden davet etti, Mehmet Şimşek Türkiye'ye döndü
İkinci Mehmet Şimşek bombası! AK Parti yeniden davet etti, Mehmet Şimşek Türkiye'ye döndü
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Avrupa medyasına 'göçmen' cevabı! 'Önce Türkiye...'
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Avrupa medyasına 'göçmen' cevabı! 'Önce Türkiye...'
AK Parti'de 3 yeni il bakanı atandı! İşte İzmir, Karabük ve Karaman'ın yeni AK Parti il Başkanları...
AK Parti'de 3 yeni il bakanı atandı! İşte İzmir, Karabük ve Karaman'ın yeni AK Parti il Başkanları...
Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Finlandiya'nın NATO üyeliği TBMM'de kabul edildi!
Finlandiya'nın NATO üyeliği TBMM'de kabul edildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası Sıfır Atık Günü"nü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası Sıfır Atık Günü"nü kutladı
20 maddelik teklif Meclis'te kabul edildi: En düşük emekli maaşının artışı yasalaştı
20 maddelik teklif Meclis'te kabul edildi: En düşük emekli maaşının artışı yasalaştı
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem oldu
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem oldu
Emine Erdoğan'dan sıfır atık çağrısı
Emine Erdoğan'dan sıfır atık çağrısı
EYT için SGK çalışanlarının mesai süreleri uzatıldı
EYT için SGK çalışanlarının mesai süreleri uzatıldı
İletişim Başkanlığı, depremle ilgili güncel istatistikleri paylaştı
İletişim Başkanlığı, depremle ilgili güncel istatistikleri paylaştı