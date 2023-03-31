ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oy oranını canlı yayında açıkladı

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, oy oranını açıkladı. Oğan, "başlangıç oyumuzun yüzde 7 ila 9 olduğunu ifade etmek isterim. Bunun süreç içerisinde ilk aşamada yüzde 16'lara ve daha sonra daha yukarıya çıkacağını düşünüyor, hesaplıyoruz." dedi.

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ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Habertürk canlı yayınında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Oğan oy oranıyla ilgili "Bizim şu an MHP'ye oy verip, Erdoğan'a oy vermeyeceği kitleden aldığımız anlık reaksiyon var. Partisiz kitleden de aldığımız reaksiyon var. Zafer, Adalet, Ülkem, Türkiye İttifak Partisi'nin oluşturduğu ATA İttifakı'nın adayıyım. Bunları bir araya getirdiğimizde bizim başlangıç oyumuzun yüzde 7 ila 9 olduğunu ifade etmek isterim. Bunun süreç içerisinde ilk aşamada yüzde 16'lara ve daha sonra daha yukarıya çıkacağını düşünüyor, hesaplıyoruz." dedi.

"20 yıldır iktidarı deviremeyen yorulmuş bir muhalefet var"

Oğan "Siyasette her şey mümkündür. Türk siyaseti sürprizlere de şahit olmuştur. Şu an sayın Erdoğan 20 senedir Türkiye'yi yönetiyor. İnsanlar yoruldu, kamplaştırmadan yoruldu. Ancak 20 sene muhalefette sayın Kılıçdaroğlu var. 20 yıldır iktidarı deviremeyen yorulmuş bir muhalefet var. Bunların içerisinde teknolojiye, Türkiye'nin aydınlık yüzüne, Türkiye'nin en genç Cumhurbaşkanı adayına yakın olan benim." ifadelerini kullandı.