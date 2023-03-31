Çalışan EYT'lileri yakından ilgilendiriyor! En az 639 lira fazla maaş alacak

Emekli olduktan sonra Sosyal Güvenlik Destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti (yüzde 7.5) 639 lira artışla 9 bin 144 liraya yükselecek.

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EYT'li olup da çalışmaya devam edenlerin asgari ücretinin aylık net ücreti (yüzde 7.5) 639 lira yükselecek. Öte yandan SGK uzmanı Özgür Erdursun, EYT'lilerin emekli olduktan sonra çalışırlarsa emekli maaşlarının yanında normal çalışandan daha yüksek maaş alacaklarını duyurdu.

Aynı oranda artacak

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre asgari ücretten gelir, damga vergisi kaldırırken, sadece sigorta primi işçi hissesi kesintisi yapılıyor. Normal çalışanın sigorta primine tabi aylık ücretinden yüzde 15, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanın aylık ücretinden ise yüzde 7.5 kesinti yapılıyor. Asgari ücretle normal çalışan aylık 8 bin 506 lira net ücret alırken, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak asgari ücretle çalışan emekli çalışanın aylık net ücreti ise 9 bin 144 liraya denk geliyor.

Maaşı arttıkça alacağı ücret de artacak

Buna bağlı olarak emekli olduktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti de (yüzde 7.5) 639 lira yükselecek. Asgari ücretten yüksek ücretle çalışan ve emekli olduktan sonra aynı işte çalışanların maaşının sigorta primine tabi kısmı da aynı oranda artacak.

Asgari ücrete temmuz ayında zam yolda

Yılın başında yüzde 54.66 artışla net 8 bin 506 lira, brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücrette ara zamda 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Artışta yıllık enflasyon farkı, işverenin prim yükü gibi birçok unsur dikkate alınacak. Asgari ücret zammında yüzde 20, 30, 40 üzerinden değerlendirmeler yapılıyor. Yüzde 20'lik bir artış durumunda brüt 12 bin 10 lira, net 10 bin 200 lira, yüzde 30'luk artış durumunda net 11 bin 50 lira, brüt 13 bin 10 lira, yüzde 40 artış durumunda da net 11 bin 908 lira, brüt 14 bin 11 lira olacak.