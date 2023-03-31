BİM 31 Mart Cuma aktüel ürünler kataloğu! Katlanabilir elektrikli bisiklet satışta işte fiyatı ve özellikleri

BİM 31 Mart Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınladı. Her hafta salı ve cuma günleri yayınladığı kataloglarla teknolojiden ev aletlerine, giyimden gıdaya binbir çeşit üründe uygun fiyat imkanı sunan BİM, katlanabilir elektrikli bisiklet satmasıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki BİM'in sattığı elektrikli bisikletin markası ne?, BİM katlanabilir elektrikli bisiklet fiyatı ne kadar, özellikleri neler? İşte BİM 31 Mart Cuma aktüel ürünler kataloğu ve daha fazlası haberimizde...

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BİM her hafta düzenli olarak yayınladığı aktüel ürünler katalogları ile müşterilerine uygun fiyat imkanı sunarken sıradışı satışlarıyla da tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak yayınlanan BİM 31 Mart aktüel ürünler kataloğundaki katlanabilir elektrikli bisiklet ilgi odağı oldu ve internette markası, fiyatı, özellikleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki BİM'in sattığı elektrikli bisikletin markası ne?, BİM katlanabilir elektrikli bisiklet fiyatı ne kadar, özellikleri neler? İşte BİM 31 Mart Cuma aktüel ürünler kataloğu ve daha fazlasını sizler için derledik....

Perakende indirim marketi BİM mağazalarında sürekli olarak satışta olmayan ürünler yayımlanan aktüel katalog aracılığı ile mağazalarda satışa sunuluyor. Salı günü genellikle gıda ürünleri satışa çıkarken Cuma günleri ise onlarca farklı ürün seçeneği mağazalarda satışta oluyor. 31 Mart Cuma günü ise TV, Battaniye, Süpürge, Koltuk Örtüsü, Katlanabilir Bisiklet, Araç içi ve dışı ürünleri, Bahçe ürünleri, Mutfak araç gereçleri ve Cam ürünler satışta olacak. İşte o avantajlı ürünler...

31 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu

*LG 50 İnç UHD Smart TV 10.999 TL

*Dijitsu 58 İnç UHD Anroid LED TV 6.899 TL

*Fakir elektrikli süpürge 1.899 TL

*Koltuk örtüsü jakarlı 79,50 TL

*Letoon kamuflaj desen spor ayakkabı 249 TL

BİM katlanabilir elektrikli bisiklet RKS XS25 özellikleri

BİM 31 Mart Cuma günü RKS markası XS25 modeli katlanabilir elektrikli bisikleti satışa sunuyor. 13.999 TL'den satışa sunulan katlanabilir elektrikli bisiklet RKS XS25 özellikleri ise şunlardır; Bisikletin en önemli özelliği 36V 10.4Ah bataryaya sahip olması. 250W gücünde bir motor mevcut. Bu motorla gerçek menzil 35km civarında. Bu menzil birçok koşula göre değişebilir. Ağırlığınız, yoldaki eğim ve en önemlisi hava sıcaklığı. Eğer 70kg ağırlığa kadarsanız her yokuşu yavaşta olsa çıkabilirsiniz.

*Kalın tekerlekli katlanabilir elektrikli bisiklet 13.999 TL

*Motosiklet-bisiklet telefon tutacağı 199 TL

*Halı bagaj çantası 59,50 TL

*Bardaklıktan telefon tutacağı 89 TL

*Çok amaçlı su püskürtücü aparat 69 TL

*Sensörlü aydınlatma 99 TL

*Hasır dekoratif sepet 99 TL

*4 bölmeli sera dolabı 399 TL

*Metal bitki destek çubuğu 75 TL

*Rüzgar zili 69 TL

*2'li metal saksı 59 TL

*Karnıyarık tenceresi 219 TL

*Kulplu fırın tepsisi 199 TL

*Paşabahçe 6'lı kase 79 TL

*Paşabahçe 6'lı çay bardağı 49 TL

*Paşabahçe 6'lı pasta tabağı 99 TL