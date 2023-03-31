Ev hanımlarına İŞKUR fırsatı evde paketleme ile kendi paranızı kazanın

Evinde ek iş yapıp gelir sağlamak isteyen ev hanımlarına müjde gibi bir haber İŞKUR'dan geldi. İŞKUR evde paketleme işi ile birçok kadına istihdam sağlıyor, para kazanmasına imkan tanıyor. Peki İŞKUR evde paketleme işi için nereye başvuru yapılması gerekiyor, saatlik ya da günlük ödeme kaç para oluyor?

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İŞKUR, ev hanımlarına özel sağladığı imkan ile evlerinde para kazanmalarını hem de ailelerine destek olmalarını sağlıyor. İŞKUR tarafından belirlenen iş kollarında faaliyet gösteren ev hanımları, yetenekleri doğrultusunda istedikleri alanlarda çalışabiliyor. Peki, ev hanımları İŞKUR aracılığıyla evden çalışarak hangi işleri yapabilir? Bu işlere başvuru yapmak için hangi adımları takip etmek gerekir?

İŞKUR'un desteği ile yapılan evde paketleme işi için başvurular zaman zaman İŞKUR'a bağlı olan kurumlarca yapılmaktadır. Ev hanımlarının çalışma hayatına katılabilmesi için İŞKUR'a bağlı olan firmaların evde paketleme işi ilanlarını çeşitli zamanlarda kontrol etmeleri lazım.

İŞKUR evde paketleme iş imkanları nelerdir?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), evden çalışma ihtiyacı olan ev hanımlarını farklı sektörlerden paketleme hizmetine ihtiyacı olan işverenlerle buluşturuyor. Böylece hem sektördeki iş gücü açığını kapatıyor hem ev hanımlarına ek gelir sağlamanın kapılarını açıyor. Ev hanımlarının İŞKUR aracılığıyla yapabileceği paketleme işlerinde paketlenecek ürünler arasında mandal, cetvel seti, kıyafet, toka, takı, hediyelik eşya, tesbih, plastik bardak, tabak, çatal, kaşık ve karton tabak gibi çeşitli sektörlere ait ürün grupları yer alıyor.

İŞKUR evde iş ilanları nerede yayınlanır?

Türkiye İş Kurumunun web sitesinde "Açık İş İlanları" bölümü bulunuyor. Bu bölümde farklı alanlara ait birçok iş ilanını görüntüleyebilirsiniz. Arama ekranında meslek kısmına "paketleme" yazarak ilgili iş ilanlarını filtreleyebilir, evde ve fabrikada çalışmak üzere paketleme işçisi arayan firmaların iş ilanlarına ulaşabilirsiniz. İŞKUR evde iş ilanlarını bulunduğunuz ile göre sıralayabilir, engel durumunuz varsa bunu belirterek kendinize en uygun iş ilanları arasından seçim yapabilirsiniz.

Evde paketleme işine başvuru nasıl yapılır?

Evde paketleme işi için İŞKUR'da yayınlanan ilanlardan size uygun olan ilanı belirlemekle işe başlayabilirsiniz. İŞKUR'un resmî web sitesinde kendinize bir "iş arayan" profili oluşturduktan sonra sisteme giriş yapıp istediğiniz ilana başvuruda bulunabilirsiniz. Dilerseniz en yakın İŞKUR şubesine gidip ilan numarasıyla da başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR evde paketleme nasıl başvurulur?

Evde paketleme işi yapmak isteyenlerin, adreslerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları gerekiyor. Ayrıca kayıttan önce ise İŞKUR evde ek iş başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Başvuru yapanların eğitim sertifika belgeleri İŞKUR meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek.