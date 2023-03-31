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Hindistan'ta tapınakta feci kaza! Ölü sayısı artıyor 1 kişi kayıp

Hindistan'ta tapınakta feci kaza! Ölü sayısı artıyor 1 kişi kayıp

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaleti Indore şehrindeki bir tapınakta bulunan kullanılmayan su kuyusunun üstünü örten yapının çökmesi sonucu içeriye düşen 35 kişi öldü, 1 kişiyse kayboldu. 

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Olay, Ram Navami Festivali esnasında Beleshwar Mahadev Jhulelal Tapınağı'nda bulunan eski büyük bir kuyunun (bavdi) çatısının çökmesiyle meydana geldi.

Festival esnasında çok sayıda kişinin eski kuyunun üstüne çıktığı sırada çatı ağırlığı taşıyamayarak çöktü. Arama kurtarma ekiplerinin müdahalesi sonrası su kuyusunun basamak boşluklarına düşen 35 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 

Yetkililer kaybolan bir kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğünü aktardı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirirken, kurban ailelerine yaklaşık 2 bin 500 dolar tazminat verileceğini duyurdu. 

Eyalet Başbakanı Shivraj Singh Chouhan, yaptığı açıklamada, "Indore Polisi ve bölge yönetiminden üst düzeyli görevliler, kurtarmaya bizzat nezaret ediyor." dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise sosyal medya hesabından kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

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