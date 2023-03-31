Bankaların promosyon yarışı! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor çıta yükseldi

Bankalar 2 milyon 250 bin EYT'liyi kapmak için promosyon yarışında çıtayı 10 bin liraya kadar çıkardı.Sabah'ta yer alan habere göre En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükselmesinin ardından özel ve kamu bankaları emekli promosyon kampanyalarında güncelleme yaptı.