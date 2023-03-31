Bankaların promosyon yarışı! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor çıta yükseldi
En düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye çıkarılması ve 2.2 milyon EYT'linin nisan ayında maaş almaya hak kazanması bankaların promosyon rekabetini artırdı. Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
Bankalar 2 milyon 250 bin EYT'liyi kapmak için promosyon yarışında çıtayı 10 bin liraya kadar çıkardı.Sabah'ta yer alan habere göre En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükselmesinin ardından özel ve kamu bankaları emekli promosyon kampanyalarında güncelleme yaptı.
Ziraat, Halk, Vakıfbank: 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.
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Yapı Kredi: SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilere 8.500 TL'ye varan promosyon ödüyor.
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Denizbank: Mobil Deniz uygulamasını kullanmak şartıyla 10.000 TL ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.
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