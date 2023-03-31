Akaryakıta zam geldi mi? Benzin, motorin, LPG ne kadar oldu? 31 Mart 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları değişmeye araç sahipleri ise takip etmeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatlarına gelen zam haberi sonrası "Akaryakıta zam geldi mi? Benzin, motorin, LPG ne kadar oldu?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Peki İzmir, İstanbul ve Ankara'da akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 31 Mart 2023 güncel akaryakıt fiyatları...

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Milyonlarca araç sahibi güne akaryakıttaki zam haberi ile uyandı. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar internette "Akaryakıta zam geldi mi? Benzin, motorin, LPG ne kadar oldu?" sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Dün doların 19 TL'yi aşmasının ardından gece yarısından itibaren geçerli olan zam pompaya yansıdı. 31 Mart 2023 güncel akaryakıt fiyatları ve zam haberi ile ilgili detaylar haberimizde...

31 Mart 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Son olarak 28 Mart 2023 salı günü benzinin litre fiyatına getirilen 80 kuruşluk zammın ardından dolar kurunun 19 TL'yi aşmasıyla birlikte LPG'li araç sahiplerine kötü haber geldi. 30 Mart perşembe gecesi saat 00.00'dan itibaren geçerli olan LPG'nin litre fiyatına 29 kuruşluk zam yapıldı. Gelen son dakika zam haberinin ardından internette güncel akaryakıt fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki İzmir, İstanbul ve Ankara'da Benzin,motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte 31 Mart 2023 güncel akaryakıt fiyatları...

İstanbul benzin, motorin ve LGP fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası benzinin litre fiyatı; 21,31 TL

İstanbul Anadolu Yakası motorin litre fiyatı; 20,38 TL

İstanbul Anadolu Yakası LPG litre fiyatı; 11,63 TL

İstanbul Avrupa Yakası benzinin litre fiyatı; 21,35 TL

İstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı; 20,44 TL

İstanbul Avrupa Yakası LPG litre fiyatı; 12,09 TL

Ankara benzin, motorin ve LGP fiyatları

Ankara benzinin litre fiyatı; 21,75 TL

Ankara motorin litre fiyatı; 20,84 TL

Ankara LPG litre fiyatı; 12,10 TL

İzmir benzin, motorin ve LGP fiyatları

İzmir benzinin litre fiyatı; 21,73 TL

İzmir motorin litre fiyatı; 20,92 TL

İzmir LPG litre fiyatı; 11,88 TL

Not: Fiyatlar illere, ilçelere ve bayilere göre değişiklik gösterebilir.