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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan atama müjdesi! Tarih duyuruldu

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan atama müjdesi! Tarih duyuruldu

Milli Eğitim Bakanlığı, 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını bildirdi.İşte başvuru tarihleri...

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Milli Eğitim Bakanlığı, 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını, 2020 ve 2022 EKPSS'den 50 ve üzeri puan alanların 3-7 Nisan'da başvurabileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Özer "25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapacağız. Başvurular, 3-7 Nisan tarihleri arasında alınacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

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