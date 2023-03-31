Okan Karacan eşi kimdir Zeynep Kadıoğlu ne iş yapıyor dayak iddiası

Bir dönemin ekran yüzlerinden olan daha sonra kabuğuna çekilen ve ekran arkasında işler yapmaya başanan sunucu ve oyuncu Okan Karacan'dan gelen haberler kötü. 2 çocuğunun annesi Zeynep Kadıoğlu ile boşanan Okan Karacan yasaklı madde kullanmak ve darp iddiaları ile gündemde.

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Çılgın Dersane, Hayat Bilgisi, Sevda Tepesi gibi dizilerde rol alan bir dönemin sempatik ekran yüzlerinden olan Okan Karacan şimdilerde vahim iddialarla magazin basınında yer alıyor. Kilo vermek için mide ameliyatı olan be son halini ile korkutan Okan Karacan 2014 yılında Zeynep Kadıoğlu ile evlendi. İki çocuğu olan çift 2023 yılında boşandı. Fakat ikili şimdi de alacak verecek konusu ile karşı karşıya geldi. Eşiyle birlikte açtığı Onka Medya ve Berton Medya şirketinde alacağı olduğunu ve içeri sokulmadığını söyleyen Okan Karacan darp edildim dedi. Eski eşi Zeynep Kadıoğlu'nun iddiaları ise daha vahimdi. Zeynep Kadıoğlu eski eşi hakkında yasaklı madde kullanıyor, çocuklarımı uzak tutuyorum, uzaklaştırma kararı aldım diyerek iddiaları ile kan dondurdu. Birbirlerinden şikayetçi olan eski eşler işi mahkemeye taşıdı. Pek magazin basınında sıkça konuşulan Okan Karacan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı bakalım...

Okan Karacan kimdir?

Okan Karacan 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Şişli'de Özel Terakki Lisesi'nde tamamladı. Ardından Anadolu Üniversitesi'nin İşletme Fakültesi'nde işletme bölümüne kaydoldu fakat lisans eğitimini tamamlamadı. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Türk müziği ve müzikoloji bölümünden mezun oldu.

Bu esnada pek çok çocuk tiyatrosunda oyunculuk yapan Karacan, 2002 yılında Tiyatro Portakal'da Sigara Böreği başlıklı tiyatro oyununda rol alarak oyunculuk hayatına başladı. Tiyatro oyunculuğunu Beşiktaş Kültür Merkezi ve Uygur Tiyatrosu'nda devam ettirerek geliştirdi. Buradan televizyona geçen Karacan, çeşitli televizyon programlarında sunuculuk ve ardından bazı televizyon programlarının yapımcılığını üstlendi.

Karacan, meslek hayatı boyunca çeşitli televizyon dizilerinde rol aldı ve özel radyolarda sunuculuk da yaptı. Okan Karacan Çılgın Dersane film serisinde de Doktor Bilgin karakterini canlandırdı.

Okan Karacan, Onka Medya ve Berton Medya adındaki şirketin de kurucusudur.

Salacak Öyküleri, 1998

Hayat Bilgisi, 2003

Bir Varmış Bir Yokmuş, 2005

Sevda Tepesi, 2005

Dedektif Biraderler, 2008

Dizileri ve filmleri

Çılgın Dersane, 2006

Çılgın Dersane Kampta, 2007

Ayakta Kal, 2008

Çılgın Dersane 3

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OKAN KARACAN EVLİ Mİ?

Okan Karacan, 2014 yılında Zeynep Kadıoğlu ile evlendi. İki çocuğu olan çift 2023 yılında boşandı.