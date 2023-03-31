Milli maç arasının ardından Süper Lig'de futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 27.hafta mücadelesinde Başakşehir düşme hattının hemen bir üst sırasında bulunan Ankaragücü'nü evinde konuk ediyor. Maça saatler kala futbol severler Başakşehir Ankaragücü maçı ne zaman? Başakşehir Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte Başakşehir Ankaragücü maçının detayları...

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Süper Lig'in 27.haftasında Başakşehir evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor. Oynadığı 24 maçtan 41 puan çıkararak 6.sırada bulanan Başakşehir'de Emre Belözoğlu ve öğrencileri Lig'de kötü günler geçiren Ankaragücü mağlup ederek ilk 3'e girme iddiasını sürdürmek istiyor. Rakip Ankaragücü ise topladığı 25 puan ile düşme hattından sadece 1 puan uzaklıkta bulunurken zorlu deplasmanda kazanarak düşme potasından kurtulmanın planlarını yapıyor.

Kritik mücadele öncesi taraftarlar internette Başakehir Ankaragücü maçı ile ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Peki Başakşehir Ankaragücü maçı ne zaman? Başakşehir Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevapları merak konusu oldu. İşte Başakşehir Ankaragücü maçının detaylarını sizler için derledik...

Başakşehir Ankaragücü maçı ne zaman?

Başakşehir Ankaragücü maçı 1 Nisan Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Başakşehir Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de Başakşehir ve Ankaragücü karşı karşıya getiren karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. 3 puan savaşı verecek iki takımın zorlu mücadelesi Bein Sport'tan naklen yayınlanacak ve maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Başakşehir'de hazırlıklar sürüyor

Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdüren Başakşehir, dün kulüp tesislerinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan idman, topla ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışması ile sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, bugün saat 17.00’de yapacağı idman ile MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Süper Lig 27. hafta programı maç saati ve hakemleri

1 NİSAN CUMARTESİ

16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

16.00 Trabzonspor - Kayserispor: Erkan Özdamar

20.30 Galatasaray - Adana Demirspor: Ali Şansalan

2 NİSAN PAZAR

13.30 Ümraniyespor - Konyaspor: Arda Kardeşler

16.00 Giresunspor - Alanyaspor: Turgut Doman

20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Halil Umut Meler

3 NİSAN PAZARTESİ

20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan