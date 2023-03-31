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AK Parti'den istifa edip İYİ Parti'ye katılan Rasim Arı'nın sildiği tweetler ortaya çıktı

AK Parti'den istifa edip İYİ Parti'ye katılan Rasim Arı'nın sildiği tweetler ortaya çıktı

AK Parti'den istifa ederek İYİ Parti'ye katılan Nevşehir eski Belediye Başkanı Rasim Arı'nın başı eski tweetleriyle dertte. İstanbul seçimlerini kazanan ve mazbatası verilmeyen Ekem İmamoğlu'na destek olan sanatçıları hedef gösterdiği tweeti yazar İlknur Altıntaş, gündeme geldi.

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Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan ve AK Parti'den istifa eden Rasim Arı, seçimlere az bir süre kala  İYİ Parti saflarına geçti. Arı'ya rozetini parti grubunda İYİ Parti Genel Başkanı  Meral Akşener taktı.

Rasim Arı'nın İYİ Parti'ye katılması tartışmaları alevlendirdi. Odatv yazarı İlknur Altıntaş, Arı'nın istifa ettikten sonra sildiği geçmişteki olaylı tweetlerini paylaştı.

Sedat Peker videolarında adı geçti

İstanbul seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu'na verilmesi gereken mazbatanın gecikmesi üzerine İmamoğlu'na destek olan sanatçılara vandallar çapulcular dediği tweete yer veren Altıntaş, Arı'nın Sedat Peker videolarında adı geçtiğini ve yolsuzluk ve rüşvetle suçlandığın yazdı.

Yarın bir gün karşı karşıya gelinirse ne olacak?

Arı'nın artık resmen İyi Partili olduğunu yazan Altıntaş, yazısını şu sözlerle tamamladı: "E, malum Meral Hanımın da Ekrem İmamoğlu ile arası iyi… Ne yalan söyleyelim merak ettik… Yarın bir gün karşı karşıya gelinirse ne olacak?

Senin destekçilerin hep vandallar, çapulculardı filan mı diyecek  Ekrem İmamoğlu’na? Üstelik aynı ittifaktalar artık CHP ile ve CHP’li Belediye Başkanlarıyla filan… Bilemedik…  Yoksa hep siyasette hep dün dündür, bugün bugün müdür?"

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