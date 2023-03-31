Kan vermek orucu bozar mı Diyanet hacamat detayına dikkat

Mübarek Ramazan ayının ortalarına gelirken bu günleri hakkıyla geçirmek isteyen müslümanlar orucu bozan halleri merak ediyor ve Diyanet'e soruyor. Kan vermek hakkında kafa karıştıran bir detay var. Diyanet'e göre hacamat yaptırarak kan vermek ağıza kan kaçabileceği için bozabilir.

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11 ayın sultanı Ramazan ayının yarıladığımız bu günlerde hakkıyla mübarek ayı geçirmek isteyen vatandaşlar bu yıl da Diyanet'e orucu bozan halleri soruyor. Diyanet'in fetva hakkında en çok gelen sorulardan biri de kan vermek orucu bozar mı oldu. Günümüz şartlarında, hastane ortamında kan vermek orucu bozmak. Fakat sağlık ve şifa için hacamat yaptıranlar için kritik bir detay var. Eğer hacamat kanı emilerek çıkarılıyorsa ağza kaçabilir ve oruç bozulur. Kişinin 61 gün kefaret orucu tutması gerekir. Peki kan vermek orucu bozar mı bakalım Diyanet ne diyor?

Kan alınca ya da kan verince oruç bozulur mu?

Ramazan’da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 50-52). Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar. Kan vermenin orucu bozup bozmaması ile ilgili olarak birbirine zıt iki rivayet vardır. Bunlardan birine göre Hz. Peygamber (s.a.s.), “Hacamat yapanın ve yaptıranın (vücuttan tedavi maksadıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın) orucu bozulur.” (Ebû Dâvûd, Savm, 28) buyurmuştur. Öte yandan Resûlullah’ın (s.a.s.) oruçlu iken hacamat yaptırdığı rivayet edilmiştir (Buhârî, Savm, 32; Ebû Dâvûd, Savm, 29).

Bu iki hadisi birlikte değerlendiren bilginlerin çoğu, birinci hadisi “Hacamat yapan kişinin, kanı özel alet ile emerken ağzına kaçırabileceği, hacamat yaptıran ise kan verdiği için zayıf düşerek hasta olabileceği için oruçları bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalır.” şeklinde yorumlamış ve ikinci hadisi esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağı sonucuna varmışlardır.