Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun maaşı dudak uçuklattı! Kim ne kadar maaş alıyor

Merkez Bankası'nın üst düzey 11 yöneticisi ile 4 deneticisine bir yılda toplam toplam 22.9 milyon lira maaş ödendi. Başkan Kavcıoğlu yıllık yaklaşık 3.2 milyon lira aylık brüt 268 bin lira maaş aldı.

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve banka üst yöneticilerinin maaşları ortaya çıktı. Merkez Bankası 2022 yılı Faaliyet Raporuna göre, bankayı yöneten başkan dahil 11 yönetici ile 4 denetleme kurulu üyesine brüt 22 milyon 898 bin lira maaş ödendi. Sözcü gazetesinin Faaliyet Raporu'ndan çıkardığı rakamlara göre işte Kavcıoğlu ve diğer yöneticilerin maaşları...

Kavcıoğlu aylık 268 bin lira maaş aldı

Raporda hangi yöneticinin ne kadar maaş aldığı açıklanmadı. Ancak, ödenen toplam ücretler üzerinden yapılan hesaplamalar Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na yıllık brüt 3.2 milyon lira, aylık da ek ödemeler dahil 268 bin lira civarında maaş yatırıldığını ortaya koydu. Kavcıoğlu'nun ek ödeme hariç brüt maaşının 161 bin lira civarında olduğu tahmin ediliyor.

Başkan yardımcılarına 224 bin TL maaş...

Sır gibi saklandığı için Başkan ve diğer yöneticilerin gerçek maaşı bilinmiyor. Ancak yapılan hesaplamalar, yaklaşık da olsa maaşlara ilişkin bir fikir veriyor. Net olmamakla birlikte Merkez Bankası başkan yardımcıları 134 bin lira maaş artı 89 bin lira ek ücretle birlikte brüt yaklaşık 224 bin lira kazanıyor.

Yönetimde olmayan PPK üyeleriyle Meclis üyeleri 107 bin 500 lira civarında aylık alıyor.