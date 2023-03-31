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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na silahlı saldırı düzenlendi! Meral Akşener gidiyor..

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na silahlı saldırı düzenlendi! Meral Akşener gidiyor..

İYİ Parti'nin Merter'de bulunan İstanbul İl Başkanlığı binası sabaha karşı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı. Genel Başkan Meral Akşener İl Başkanlığı'na gidiyor..

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İYİ Parti'nin Merter'de bulunan İstanbul İl Başkanlığı'na bu sabah silahlı saldırı gerçekleştirildi. Kurşun, il başkanlığında bulunan kafe bölümündeki bir koltuğa isabet etti. E-5 tarafından gelen kurşunla ilgili çalışmalar başladı.

Çok sayıda polis ekibi olay yerine geldi. Kamera görüntüleri izlenmeye alındı, incelemeler sürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul İl Başkanlığı'na gitmek üzere yola çıktı.

Saldırıda binanın penceresine kurşun isabet etti. Merter'deki binada polis incelemelerde bulunuyor.

Ayrıntılar geliyor…

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