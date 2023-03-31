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Diyanet'ten hacamat yaptırmak Ramazan'da orucu bozar mı sorusuna yanıt

Diyanet'ten hacamat yaptırmak Ramazan'da orucu bozar mı sorusuna yanıt

Allah'ın ayı müslümanların göz bebeği mübarek Ramazan ayı geldi. Gündüzünü Allah rızası için oruçlu geçiren müslümanlar orucu bozan durumları araştırıyor. En çok merak edilenlerden biri de hacamat konusu. Diyanet'e göre oruçluyken hacamat yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler var.

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Mübarek Ramazan ayı geldi, şeytanın ayaklarından bağlandığı bereket ve bolluk ayında oruç tuttan vatandaşlar bu ayın hakkını vermek için merak ettiklerini Diyanet'in fetva hattına soruyorlar. En çok sorulan sorulardan biri de hacamat yaptırmak orucu bozar sorusu oldu. Diyanet bu konuda hacamat yaptıran değil ama hacamat yapan kişiyi uyarıyor. 

Hacamat yaptırmak orucu bozar mı?

Ramazan’da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 50-52). Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar. Kan vermenin orucu bozup bozmaması ile ilgili olarak birbirine zıt iki rivayet vardır. Bunlardan birine göre Hz. Peygamber (s.a.s.), “Hacamat yapanın ve yaptıranın (vücuttan tedavi maksadıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın) orucu bozulur.” (Ebû Dâvûd, Savm, 28) buyurmuştur. Öte yandan Resûlullah’ın (s.a.s.) oruçlu iken hacamat yaptırdığı rivayet edilmiştir (Buhârî, Savm, 32; Ebû Dâvûd, Savm, 29).

Bu iki hadisi birlikte değerlendiren bilginlerin çoğu, birinci hadisi “Hacamat yapan kişinin, kanı özel alet ile emerken ağzına kaçırabileceği, hacamat yaptıran ise kan verdiği için zayıf düşerek hasta olabileceği için oruçları bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalır.” şeklinde yorumlamış ve ikinci hadisi esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağı sonucuna varmışlardır.

Hacamat ne zaman yapılır?

Mevsim olarak yılın 12 ayı istenildiği ve gerekli olduğu durumda yapılır. En faydalı hacamat ilkbaharda ve sonbaharda yapılan hacamattır. Ömründe hiç hacamat yaptırmamış bir kimse daha faydalı diye uygun olan hacamat mevsimini veya hicri takvimi beklemek yerine ilk fırsatta yaptırması daha uygundur.

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