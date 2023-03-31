Finlandiya'dan Türkiye'ye Türkçe 'teşekkürler' mesajı

Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kararın ardından Helsinki’den Türkçe “Teşekkürler” mesajı geldi.Abone ol
TBMM Genel Kurulu'nda, Kuzey Atlantik Antlaşmasına Finlandiya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen uluslararası sözleşmeye ilişkin teklifle; NATO'ya üyeliğinin Avrupa-Atlantik güvenliğine katkı sağlayacağı değerlendirilen Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin olarak antlaşmaya taraf her bir ülkenin imzaladığı protokolün onaylanmasının uygun bulunması amaçlanıyor.
Kararın ardından Finlandiya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşım yapıldı