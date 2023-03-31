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Sakarya'da kayıp olarak aranıyordu! Korkunç halde bulundu

Sakarya'da kayıp olarak aranıyordu! Korkunç halde bulundu

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki adamın Sapanca Gölü'nden cansız bedeni çıktı. Talihsiz adamdan geriye ise saat, cüzdan ve paraları kaldı.

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Sapanca ilçesinde yürüyüş yapan vatandaşlar, gölde hareketsiz bir kişiyi gördü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Gölden çıkarılan ve sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede ise şahsın Sapanca Polis Merkezine kayıp başvurusu yapılan Hasan Çınarcı (60) olduğu tespit edildi.

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