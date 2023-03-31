Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan affını isteyen üç bakan kim? Erdoğan ne yanıt verdi?

14 mayıs seçimlerine yaklaşılırken kulisler kaynıyor. Yazar Aytunç Erkin, milletvekili adayı gösterilecek 17 bakan arasında 3 ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan affını istediğini yazdı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı NTV-Star yayınında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ve kabinedeki 17 bakanın milletvekilli adayı olacağını açıkladı.

Erdoğan, AK Parti'deki 3 dönem kuralına ilişkin ise, “Yenilenmeye, tazelenmeye, yeni başlangıçlar yapmaya her zaman ihtiyaç var. Kongre süreçlerimizde parti kadrolarını yeniliyor ve tabii ki gençleştiriyoruz” ifadelerini kullandı. Peki bu karar yani 17 bakanın milletvekili adayı olacağı kararı nasıl alındı?

Fahrettin Koca, Süleyman Soylu ve Mehmet Nuri Ersoy affını istedi iddiası

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, kulislerde konulan 3 bakanın affını istediği iddiasını yazısına taşıdı:

"Mart akşamı Bakanlar Kurulu toplandı ve Erdoğan bakanlara dedi ki: “Herkesi milletvekili adayı olarak görmek istiyorum. Buna itirazı olan var mı?” Toplantıda üç isim, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Erdoğan'dan aflarını istedikleri öne sürüldü. Ancak şu cümleyi de eklediler: “Görev verirseniz kabul ederiz.” “Af” istendi.

Bakan Ersoy İzmir'den gösterilecek

Erdoğan ise 22 Mart'ta, 17 bakanın da vekil olacağını açıkladı ve “affa” sıcak bakmadı. Yine kulislerde konuşulanlara göre Erdoğan'ın iller bazında yoklama yaptırdığı ve Bakan Ersoy'un İzmir'den aday gösterilmesi konusunda karar aldığı öğrenildi. Yine Soylu'nun Samsun, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Hatay'dan listede olacağı ifade edildi. 9 Nisan'a az kaldı."

Aytunç Erkin'in yazısının tamamı