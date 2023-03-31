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Nisan ara tatil ne zaman 2023 kaç gün oldu MEB haberi geldi

Nisan ara tatil ne zaman 2023 kaç gün oldu MEB haberi geldi

Öğrencileri bayram gelmeden bayram havasına sokan haber MEB'den geldi. 2. dönemim ara tatili olan nisan ara tatili Ramazan bayramı ile birleşti ve 9 gün oldu. Hem ara tatil hem de bayram tatili yapacak öğrenciler 15 Nisan cumartesi günü başlayacak. Öğrenciler 24 Nisan Pazartesi günü tekrar okula başlayacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan nisan ayındaki ara tatil açıklaması geldi. 2022-2023 MEB tatiller takvimine göre 2. dönemin ara tatili 17 Nisan pazartesi günü başlıyordu. 5 gün süren ara tatile şimdi de Ramazan Bayramı ve arefe günü de eklendi. Bu sene arefe günü 20 Nisan perşembe gününe denk geliyor ve resmi tatiller kararnamesine göre yarım gün. 21 Nisan cuma günü ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü. Hal böyle olunca öğrenciler haftasonları ile birlikte toplam 9 gün tatil yapacaklar. Bayram tatili sonrasında okullar 24 Nisan pazartesi günü tekrar eğitim öğretime devam edecek. 2022-2023 eğitim yılı ise 16 Haziran cuma günü sona erecek.

2. ara tatil ne zaman?

Okullarda ara tatil tarihleri, öğrenci ve velilerin şu günlerde en önemli gündem maddelerinden. 1. dönemin ilk ara tatil 14 - 18 Kasım tarihleri arasında yapılmıştı.  Peki, ikinci ara tatil ne zaman ve Ramazan'da okullar tatil mi? İşte 2023 ikinci ara tatil tarihleri ve konuyla ilgili merak edilenleri derledik. 

Peki okulların kapanması ertelenecek mi?

Ülkeyi yasa boğan, 11 ili yıkan büyük depremin ardından bazı illerde 2 hafta, bazı illerde de 4 hafta okullar tatil olmuş ve eğitime ara verilmişti. Şimdi öğrenci ve velilerin aklında okullar uzayacak mı sorusu geldi. Bu konuda henüz resmi bir açıklama yok fakat Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in mayıs ayında bu konuda bir açıklama yapması bekleniyor. 

2. dönemin ara tatili 17 Nisan pazartesi günü başlayacak ve 20 Nisan perşembe günü sona erecek. 21 Nisan cuma günü ise Ramazan bayramı tatili başlayacak.

2. ara tatilin ardından okullar 24 Nisan Pazartesi günü tekrar eğitim öğretime kaldığı yerden devam edecek. 2022-2023 eğitim öğretim yılı ise MEB takvimine göre 16 Haziran cuma günü sona erecek.

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