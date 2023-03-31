Galatasaray Adana Demirspor rekabetinde 38. randevu! Galatasaray Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 27.haftasında lider Galatasaray sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. İki takımı 38.kez karşı karşıya getirecek zorlu mücadele öncesi taraftarlar Galatasaray Adana Demirspor maçı ile ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Peki Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Adana Demirspor maçını detayları...

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Evinde 11 maçtır yenilmeyen lider Galatasaray, 27.hafta mücadelesinde ligin güçlü ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk ediyor. En yakın takipçisi ezeli rakibi Fenerbahçe ile puan farkının altıya düşmesinin ardından şampiyoluk yarışısında hata yapmak istemeyen Okan Buruk ve öğrencilerinin tek hedefi mutlak galibiyet. Rakip Adana Demirspor ise ilk 3'e girme iddiasını sürdürmek için zorlu deplasmanda Galatasaray'ı bozguna uğratmak istiyor. Nefesleri kesecek Galatasaray Adana Demirspor maçıyla ilgili internette araştırmalar hız kazandı. Peki Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray ile Adana Demirspor 38. randevuda

Süper Lig'de Adana Demirspor ile Galatasaray, bugüne kadar 37 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 19 galibiyet alırken,

Adana temsilcisi de 9 kez rakibini mağlup etti. 9 maçta ise kazanan çıkmadı. Galatasaray'ın attığı 59 gole, Adana Demirspor 31 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Adana'da oynanan müsabaka 0-0 berabere sona erdi. İki takım son olarak lige verilen arada hazırlık maçında karşılaştı ve mücadele 2-2 bitti.

İç saha karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 12 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 10 galibiyet alırken, 1 kez kaybetti. 1 maç da berabere sona erdi. Aslan, topladığı 31 puanla bu alanda da zirvede yer alıyor. Cimbom, sahasında son olarak Kasımpaşa ile oynadığı mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Galatasaray ligde Nef Stadyumu'nda 11 maçtır da kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla kaybetti.

Berkan Kutlu cezalı

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesinde 1 futbolcu cezalı durumda bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda, Konyaspor ile oynanan maçta sarı kart gören Berkan Kutlu, Adana Demirspor maçında görev alamayacak.

3 futbolcu sarı kart sınırında

Galatasaray'da Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Adana Demirspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 29. haftada İstanbul'da oynanacak Kayserispor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Sakatlığını atlatan Belçikalı futbolcu Dries Mertens hafta içinde takımla çalışmalara başlamıştı. Deneyimli futbolcu, Adana Demirspor maçında kadroda olacak. 35 yaşındaki futbolcu, son olarak 5 Şubat'ta oynanan Trabzonspor karşılaşmasında forma giydi.

Ayrıca Konyaspor mücadelesiyle sarı kart cezasını tamamlayan Nelsson da yarınki müsabakada sahadaki yerini alabilecek.

Galatasaray Adana demirspor maçı saat kaça, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 27. hafta maçında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.